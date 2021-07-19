Донские мустанги стали телезвездами: съемочная группа «Орла и решки» побывала в ростовском биосферном заповеднике

Во время съемок небо затянули грозовые тучи. Фото: сайт Минприроды Ростовской области

Биосферный заповедник «Ростовский» стал очередной локацией для съемом популярной телепрограммы «Орел и решка». Несмотря на свинцовые тучи, гром, молнию и шквальный ветер команда телевизионщиков во главе с известной ведущей Региной Тодоренко не намерены были сдаться силам природы. Материал смогли отснять за один день. Передача выйдет только осенью, но «КП - Ростов-на-Дону» узнали подробнее о снятом у нас выпуске.

ЧТО И КОГДА ПОКАЖУТ ЗРИТЕЛЯМ

Небольшой спойлер о том, чего зрителям ожидать в новом выпуске «Орла и решки» журналисту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали сотрудники заповедника.

- В нашем заповеднике команда смогла увидеть и отснять уникальных донских мустангов. Это единственная популяция одичавших лошадей в России. Наши мустанги уже более 70 лет живут на острове Водный. Лошади не знают уздечки и седла. Кроме лошадей зрителей ожидает много другого интереснейшего материала. Мы с нетерпением ждем выпуск «Орла и решки» об уникальном табуне, который, по словам телевизионщиков, выйдет уже в сентябре, - рассказывают сотрудники биосферного заповедника «Ростовский».

Съемки в заповеднике "Ростовский" для команды "Орла и решки" выдались не самые простые. Фото: скриншот видео с личной страницы Регины Тодоренко в "Инстаграме"

ПОРВЕТ ЗА ЖЕРЕБЯТ С КОБЫЛОЙ

Донские мустанги обитают в самом сердце заповедника, на острове Водный. Сам остров небольшой: в длину достигает 12 километров, а в ширину - 4. Самовольно на остров не попадешь - придется добираться на катере в сопровождении егеря.

Островная популяция донских диких лошадей - самая крупная в России. Она сопоставима с островными лошадьми США и Канады.

Надо сказать, что мустанги живут по правилу «выживет сильнейший». Эти дикие кони вечно соперничают за лидерство друг с другом. Дело может дойти и до жестоких боев. Тот мустанг, который победит, обзаводится семьей. Хоть на первый взгляд они и могут показаться жестокими, но на самом деле, донские мустанги еще те семьянины. Конь с большим трепетом оберегает свою семью, и если ей угрожает опасность, мустанг готов защищать детей и кобылу до последнего вздоха.

Донские мустанги станут героями очередного выпуска "Орла и решки". Фото: биосферный заповедник "Ростовский"

ДЕНЬ, КОГДА ЛОШАДИ ОТДЫХАЮТ

В конце лета, 31 августа, лошади отметят свой праздник. Появился он не просто так. Дело в том, что в православном календаре 31 августа - день памяти святых мучеников Флора и Лавра. На Руси их особо чтили, так как они являлись покровителями крупного рогатого скота, в том числе и лошадей.

Среди конников до сих пор сохранилась традиция в последний день лета давать лошадям отдохнуть. Кстати, в конном спорте среди спортсменов такая традиция тоже актуальна.

Выход передачи, снятой в Ростовской области, назначен на сентябрь. Фото: сайт Минприроды Ростовской области

РАСПРОЩАЛИСЬ НА ДОБРОЙ НОТЕ

В благодарность съемочной группе президент Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных Виктор Миноранский подарил команде книгу «Живая природа Манычской долины». В свою очередь ведущая шоу Региона Тодоренко оставила отзыв о заповеднике в книге почетных гостей. А после выставила на своей странице в «Инстаграме» пост:

- При всех недостатках, которые я испытываю, все равно люблю свою работу, свою команду и с огромным желанием отправляюсь в очередное путешествие, - поделилась ведущая.

В дорогу съемочной группе дали почитать книгу о живой природе Манычской долины. Фото: сайт Минприроды Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжи Ростова-на-Дону: где бесплатно освежиться в аномальную жару

Мы узнали, что ждет горожан на официальных пляжах донской столицы (подробнее)

Каньон, лечебные грязи и берег с мустангами: какие озера в Ростовской области могут заменить вам море

Рассказываем, где можно отдохнуть и искупаться во время долгих выходных (подробнее)