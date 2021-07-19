«Шансы таяли с каждой секундой»: истекавшего кровью после ранения болгаркой рабочего спасли ростовские врачи

Спасенный Александр Вяткин и врач скорой помощи Евгений Корольков. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Из Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону благополучно выписали 44-летнего пациента, который поступил туда с повреждением бедренной артерии диском циркулярной пилы. При таких травмах в считанные секунды человек теряет катастрофически много крови. Промедление – смерти подобно: шансы на благополучный исход тают с каждым мгновением. Но этому мужчине, можно сказать, повезло: за его жизнь самоотверженно сражались несколько бригад медиков.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Врач скорой помощи подстанции № 5 ростовской ГБСМП Евгений Корольков прекрасно помнит тот экстренный вызов. Согласно поступившему в службу «03» сообщению, на объекте на площади Страны Советов 41-летний мужчина по неосторожности повредил себе бедро циркулярной пилой, сильная кровопотеря…

Евгений Корольков с 2009 года работал на скорой: сначала фельдшером, а после окончания медуниверситета и ординатуры – врачом скорой. Практический опыт экстренной медицины у него колоссальный как и количество спасенных им за эти годы пациентов. В этом году в День работника скорой медицинской помощи, 28 апреля, министр Здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев вручил Благодарственное письмо Евгению за добросовестный и безупречный труд.

Доктор Евгений Корольков буквально руками пережимал травмированную артерию пациента, чтобы минимизировать и без того уже мощную кровопотерю. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Естественно, врач скорой помощи прекрасно понимал, с какой травмой ему сейчас предстоит спасать пациента. При таких обстоятельствах каждое мгновение на счету и может стать решающим. Корольков, схватив оранжевый медицинский чемоданчик-укладку со всем необходимым, бегом бросился к машине «скорой». Включив проблесковые маячки и сирену, в считанные минуты карета скорой помощи уже была на месте происшествия.

От кровопотери пострадавший уже терял сознание. Ему наложили жгут повыше раны, стерильную повязку, погрузили в «скорую» и помчались в больницу. Доктор Корольков буквально руками пережимал травмированную артерию пациента, чтобы минимизировать и без того уже мощную кровопотерю.

- Тут же сообщили в стационар, что везем пациента с такой травмой. Когда доставили, все уже было готово к операции. Прямо с каталки я передал пострадавшего бригаде сосудистых хирургов, - вспоминает врач скорой помощи Евгений Корольков.

- Он сделал все возможное и невозможное, чтобы довезти пациента живым, с минимальными потерями при такой критической ситуации. Хотя сам был весь белый как полотно! – говорили потом о Королькове в оперблоке больницы.

ВОССТАНОВИТЬ КРОВОТОК

В операционной уже все было готово. Несколько часов бригада сосудистых хирургов боролась за жизнь пациента. Оперировали заведующий отделением сосудистой хирургии Алексей Афонин, хирурги Арслан Мурадов и Аслана Цечоев, с помощью анестезиолога Никиты Горбанева и операционной медицинской сестры Кристины Юшковой. Миллиметр за миллиметром сшили все поврежденные сосуды и восстановили кровоток.

Несколько часов бригада сосудистых хирургов в под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Афонина боролась за жизнь пациента. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

В частности, месяц назад именно бригада сосудистых хирургов этого отделения, а именно Михаил Галстян и Элам Амо, была экстренно вызвана в ЦГБ имени Семашко, куда доставили пациента с огнестрельным ранением бедра. Благодаря ювелирной работе медиков были восстановлены поврежденные сосуды и артерии, спасен и сам пациент, и его конечность.

Если обывателю кажется, что врачи совершили настоящее чудо, то для самих сосудистых хирургов это обычные трудовые будни. Подобные операции здесь отнюдь не что-то экстраординарное, а, скорее, рутина.

КОВАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Не проходит и сезона, чтобы в Городскую больницу скорой медицинской помощи не доставлялись пациенты с травмами, полученными во время работы с циркулярной пилой, которую в народе обычно именуют болгаркой.

Мы рассказывали уже о случае, когда хирурги пришили ростовчанину пальцы на руке, которые он случайно повредил себе, собирая кухонный гарнитур и работая циркулярной пилой.

На этот раз поговорили со спасенным пациентом, повредившим болгаркой бедренную артерию на ноге.

- Я приехал из города Гуково. Получилось так, что долго сидел без работы. И очень обрадовался, когда нашел ее в Ростове. А болгарками я работаю уже много лет - и с большими дисками, и с маленькими. В этом деле человек опытный и никогда бы не подумал, что подобное со мной случится, - вспоминает Александр Вяткин. - Даже и не знаю, как так вышло. Выскользнула она у меня из руки во время работы и прямо по бедру, вот здесь – как резанет! Сразу кровь брызнула фонтаном, и я сознание начал терять. Дальше толком ничего и не помню. Очнулся уже после операции в реанимации. Живой, и нога на месте!

Спасенный пациент Александр Вяткин просит всех, кто работает с опасным инструментом, быть максимально собранными. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Но судьба и дальше продолжала испытывать Александра. Ко всему прочему в ходе обследования врачи выявили у него проблему с сосудами мозга - инсульт. Так что из отделения сосудистой хирургии пришлось переехать в отделение нейрохирургии.

Но, как сообщил врач-нейрхирург Юрий Дунаев, проблему удалось решить без хирургического вмешательства – медикаментозно.

- Ко мне все отнеслись как к родному. И я искренне благодарен всему коллективу так самоотверженно спасавших меня врачей! – говорит Александр.

- С болгаркой работать вам еще придется?

- Я слесарь - трудовой человек. И болгарка непосредственно мой рабочий инструмент. Где я только с ней не работал за свою трудовую жизнь, какие только работы не выполнял! Честно говоря, после всего пережитого, сейчас опасаюсь брать болгарочку в руки, но, думаю, со временем это пройдет. Буду теперь вдвойне осторожен при работе с ней. И всем другим рекомендую ни на минуту не забывать об осторожности с этим инструментом, - говорит спасенный пациент.

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