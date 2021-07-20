«Надо быть аккуратнее»: Юлия Ефимова оценила прочность картонных кроватей в Олимпийской деревне в Токио

На Олимпиаде Ефимова выступила на дистанции 100 метров. Фото: instagram.com/pryanya93/.
Пловчиха из Ростовской области Юлия Ефимова уже прибыла в Токио на Олимпиаду. Спортсменка сразу же поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни, в том числе и от установленных в номерах кроватей из картона.
Организаторы Олимпиады установили необычные кровати, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта» в период коронавируса. Они пояснили, что картонные варианты выдерживают вес только одно человека и порекомендовали не прыгать на них, а исключительно спать. Спортсмены в шутку окрестили мебель «антисекс-кроватями», а многие уже испробовали их на прочность. Не осталась в стороне и Ефимова.
— Вначале я этого даже не заметила. Перед вылетом видела, что показывают какие-то картонные кровати, но подумала, что это какой-то прикол. Когда зашла в номер, плюхнулась на кровать, а потом смотрю — надо быть аккуратнее. А так, хорошо спалось, — прокомментировала Ефимова в эфире «Матч-ТВ».
Напомним, соревнования по плаванию на Олимпийских играх стартуют 25 июля. По результатам отбора в Росси Юлия Ефимова выступит на дистанции 100 метров.
Ранее Ефимова успешно выступила на международных соревнованиях Mare Nostrum в Барселоне. Она завоевала три золотых медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров.
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