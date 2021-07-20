Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону в июле 2021: публикуем обновленный список пунктов вакцинации

В Ростове работают десятки мобильных пунктов вакцинации.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области продолжается вакцинация жителей. Привиться можно как по предварительной записи в больнице, так и без записи — в мобильных пунктах вакцинации. Рассказываем, где сделать прививку в Ростове-на-Дону.
БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРЫХ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
МБУЗ ЦГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону — пр. Ворошиловский, 105;
Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
МБУЗ ГБ №4 г. Ростова-на-Дону — пр. Богатяновский спуск, 27/160, 1 этаж, каб. 15
Будние - 09.00-20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
МБУЗ Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону
Адреса: ПО1 — 35 линия дом 6 каб.16; ПО2 — Мясникова, 68/38 каб.3; ПО3 — 28 линия 55 каб. 112
Будние - 09.00 -19.00, сб-вс - 08-00 до 14-00
МБУЗ «Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону» — ул. Профсоюзная 49/52, ПО, каб. 116.
Будние с 08.00 -19.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
МБУЗ «Городская больница №8 г. Ростова-на-Дону» — ул.Пушкинская, 31, каб. 313
Будние 8.00-20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону» — пр. Коммунистический, 39
Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
Здание ГБ№20, пр. Коммунистический, 39
Круглосуточно
МБУЗ «Городская поликлиника №1 г.Ростова-на-Дону» — ул.Сержантова, 3 , каб 207
Будние дни с 08.00 -20.00. При этом с 08:00 до 14:00 проводится вакцинация первым компонентом, с 14-00 до 20-00- вторым. Суббота, воскресение 08.00-14.00, только по записи: 221-60-32 , 2851035.
ул.Сержантова, 3 ,каб 105
Пн-пт с 08-00 до 17-00
Ночная вакцинация: суббота, воскресенье - 20.00-08.00, только по записи: 221-60-32
ул. Днепропетровская, 50, каб 111.
Будние дни - 08.00-20.00, суббота, воскресение - 08.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»
пер.Днепровский 122/1, пункт№1, каб.108.
Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
Днепровский 122/1, пункт №2
Пн-пт с 8:00-16:00 (только для организаций)
ул. Миронова, 8
Будние - 08.00-20.00, суббота, воскресение - 08.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»
пер. Оренбургский, 22/1
Будние с 09.00 -18.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00
Пр. Ленина 223
09.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону»
ул.Варфоломеева,103/39
Будние с 08.00 -16.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
Зоологическая, 30
Будние - 8.00-14.00, суббота-воскресенье - выходные
МБУЗ «Городская поликлиника № 9»
пр. 40-летия Победы, 57А
Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»
Б. Садовая, 106/46
Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника №12 г.Ростова-на-Дону»
ул. Ларина д. 6
Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника № 14 г.Ростова-на-Дону»
ул. Портовая 458/52, ул.Портовая, 80
Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
МБУЗ «Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»
пр. Космонавтов д.6/1:каб.520; пр. Космонавтов, каб.526
Будние с 10.00 -19.30, суббота, воскресенье 08.30 -13.30
МБУЗ «Городская поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону»
ул. Оганова, 10 - пн-пт с 11:00-17:00, сб-вс с 08:00 до 14:00
Таганрогская 126/1 -пн-пт с 08:00 до 15:00,
Белоусова 14/1
Будние - 08.00-15.00
МБУЗ «Городская поликлиника № 42 г. Ростова-на-Дону»
ул. Еременко, 60/5
Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
МБУЗ «ГПС г. Ростова-на-Дону»
ул. Казахская, 76, каб.19
Будние - 08.00-20.00, суббота 09.00-14.00
МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
«МЕГАМАГ», Пойменная 1
10.30 -20.00 без выходных
ТЦ Горизонт, Нагибина 32/2
ежедневно - 10:00 до 20:00
Универмаг «Солнышко», Университетский пер.,51/ул. Большая Садовая, 103
Будние с 13.00 -18.00, суббота, воскресение11.00-16.00
«Городская стоматологическая поликлиника
пер. Крепостной, 95/211
пн-пт с 11:00-16:00.
Клиническая больница РЖД -медицина,
Варфоломеева, 92А с 9:00-16:00
ТРК «Сокол», пр. Стачки, 25,
с 13 июля: ежедневно со вторника по пятницу с 14.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00, понедельник – выходной .
«МЕГАМАГ», Пойменная 1,
Будние с 13.00 -18.00, суббота, воскресение 12.00-18.00
Красноармейская 19, ежедневно с 15:00 до 07:00 утра
ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25),
Ежедневно с 10-00 до 18-00
ПАО Ростсельмаш, Менжинского 2
Среда и пятница с 09-00 -14.00
рынок «Южный»,
40- лет Победы 101;
время работы пн-вс с 10:00-14:00;
ТЦ «Галерея Астор», пр-т Буденовский 49/97,
Вт, чт, сб, вс. 12.00 -18.00
Поликл РЖДБ Варфлоомеева, 92а
ср,чт с 9.00-12, 89064301346,
ГБУ РО ЛРЦ №1Малюгина 100
Четверг с 9.00-12.00 ,89064301346
Ростовский цирк
Пн, ср, пт с 14:00 до 19:00
Филиал МБУЗ ГП 10: -Чехова 17
Пн.-пт с 08.00 -20.00
Зорге 66 — 08.00 -20.00 суббота, воскресение - 08.00-14.00
ТЦ «РИО», пр-т Нагибина 17,
ежедневно - с 11.00 -19.00
ТЦ «Сити Галерея»,
Пр-т Нагибина 30.
Будние - 14.00 -18.00, суббота-воскресенье - 11:00-14.00.
МБУЗ ГБСМП
Ул. Бодрая 88, ежедневно - с 9.00-15:00
Площадь перед ТЦ Окей, Комарова 24А
с 11.00-18.00 будни
ТЦ «Магнит» ул. Петренко, 1,
Понедельник-Пятница с 12:00 до 19:00, суббота-Воскресенье с 11:00 до 18:00
ТЦ «Джанфида» ул. Таганрогская 114И
Пн-Пятница с 12:00 до 19:00; Суббота-Воскресенье с 11:00 до 18:00
МЦ «Эксперт», ул. Красноармейская 262/122,
Ср.-13.00-15.00.
ТЦ «Талер», ул Зорге, 33
Вт-пт. - 10.00-18.00, суб-вс - 12.00-17.00
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