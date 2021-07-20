Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону в июле 2021: публикуем обновленный список пунктов вакцинации

В Ростове работают десятки мобильных пунктов вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области продолжается вакцинация жителей. Привиться можно как по предварительной записи в больнице, так и без записи — в мобильных пунктах вакцинации. Рассказываем, где сделать прививку в Ростове-на-Дону.

БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРЫХ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

МБУЗ ЦГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону — пр. Ворошиловский, 105;

Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

МБУЗ ГБ №4 г. Ростова-на-Дону — пр. Богатяновский спуск, 27/160, 1 этаж, каб. 15

Будние - 09.00-20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

МБУЗ Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону

Адреса: ПО1 — 35 линия дом 6 каб.16; ПО2 — Мясникова, 68/38 каб.3; ПО3 — 28 линия 55 каб. 112

Будние - 09.00 -19.00, сб-вс - 08-00 до 14-00

МБУЗ «Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону» — ул. Профсоюзная 49/52, ПО, каб. 116.

Будние с 08.00 -19.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

МБУЗ «Городская больница №8 г. Ростова-на-Дону» — ул.Пушкинская, 31, каб. 313

Будние 8.00-20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону» — пр. Коммунистический, 39

Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Здание ГБ№20, пр. Коммунистический, 39

Круглосуточно

МБУЗ «Городская поликлиника №1 г.Ростова-на-Дону» — ул.Сержантова, 3 , каб 207

Будние дни с 08.00 -20.00. При этом с 08:00 до 14:00 проводится вакцинация первым компонентом, с 14-00 до 20-00- вторым. Суббота, воскресение 08.00-14.00, только по записи: 221-60-32 , 2851035.

ул.Сержантова, 3 ,каб 105

Пн-пт с 08-00 до 17-00

Ночная вакцинация: суббота, воскресенье - 20.00-08.00, только по записи: 221-60-32

ул. Днепропетровская, 50, каб 111.

Будние дни - 08.00-20.00, суббота, воскресение - 08.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»

пер.Днепровский 122/1, пункт№1, каб.108.

Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Днепровский 122/1, пункт №2

Пн-пт с 8:00-16:00 (только для организаций)

ул. Миронова, 8

Будние - 08.00-20.00, суббота, воскресение - 08.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»

пер. Оренбургский, 22/1

Будние с 09.00 -18.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00

Пр. Ленина 223

09.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону»

ул.Варфоломеева,103/39

Будние с 08.00 -16.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

Зоологическая, 30

Будние - 8.00-14.00, суббота-воскресенье - выходные

МБУЗ «Городская поликлиника № 9»

пр. 40-летия Победы, 57А

Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»

Б. Садовая, 106/46

Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника №12 г.Ростова-на-Дону»

ул. Ларина д. 6

Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника № 14 г.Ростова-на-Дону»

ул. Портовая 458/52, ул.Портовая, 80

Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

МБУЗ «Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»

пр. Космонавтов д.6/1:каб.520; пр. Космонавтов, каб.526

Будние с 10.00 -19.30, суббота, воскресенье 08.30 -13.30

МБУЗ «Городская поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону»

ул. Оганова, 10 - пн-пт с 11:00-17:00, сб-вс с 08:00 до 14:00

Таганрогская 126/1 -пн-пт с 08:00 до 15:00,

Белоусова 14/1

Будние - 08.00-15.00

МБУЗ «Городская поликлиника № 42 г. Ростова-на-Дону»

ул. Еременко, 60/5

Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

МБУЗ «ГПС г. Ростова-на-Дону»

ул. Казахская, 76, каб.19

Будние - 08.00-20.00, суббота 09.00-14.00

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

«МЕГАМАГ», Пойменная 1

10.30 -20.00 без выходных

ТЦ Горизонт, Нагибина 32/2

ежедневно - 10:00 до 20:00

Универмаг «Солнышко», Университетский пер.,51/ул. Большая Садовая, 103

Будние с 13.00 -18.00, суббота, воскресение11.00-16.00

«Городская стоматологическая поликлиника

пер. Крепостной, 95/211

пн-пт с 11:00-16:00.

Клиническая больница РЖД -медицина,

Варфоломеева, 92А с 9:00-16:00

ТРК «Сокол», пр. Стачки, 25,

с 13 июля: ежедневно со вторника по пятницу с 14.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00, понедельник – выходной .

«МЕГАМАГ», Пойменная 1,

Будние с 13.00 -18.00, суббота, воскресение 12.00-18.00

Красноармейская 19, ежедневно с 15:00 до 07:00 утра

ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25),

Ежедневно с 10-00 до 18-00

ПАО Ростсельмаш, Менжинского 2

Среда и пятница с 09-00 -14.00

рынок «Южный»,

40- лет Победы 101;

время работы пн-вс с 10:00-14:00;

ТЦ «Галерея Астор», пр-т Буденовский 49/97,

Вт, чт, сб, вс. 12.00 -18.00

Поликл РЖДБ Варфлоомеева, 92а

ср,чт с 9.00-12, 89064301346,

ГБУ РО ЛРЦ №1Малюгина 100

Четверг с 9.00-12.00 ,89064301346

Ростовский цирк

Пн, ср, пт с 14:00 до 19:00

Филиал МБУЗ ГП 10: -Чехова 17

Пн.-пт с 08.00 -20.00

Зорге 66 — 08.00 -20.00 суббота, воскресение - 08.00-14.00

ТЦ «РИО», пр-т Нагибина 17,

ежедневно - с 11.00 -19.00

ТЦ «Сити Галерея»,

Пр-т Нагибина 30.

Будние - 14.00 -18.00, суббота-воскресенье - 11:00-14.00.

МБУЗ ГБСМП

Ул. Бодрая 88, ежедневно - с 9.00-15:00

Площадь перед ТЦ Окей, Комарова 24А

с 11.00-18.00 будни

ТЦ «Магнит» ул. Петренко, 1,

Понедельник-Пятница с 12:00 до 19:00, суббота-Воскресенье с 11:00 до 18:00

ТЦ «Джанфида» ул. Таганрогская 114И

Пн-Пятница с 12:00 до 19:00; Суббота-Воскресенье с 11:00 до 18:00

МЦ «Эксперт», ул. Красноармейская 262/122,

Ср.-13.00-15.00.

ТЦ «Талер», ул Зорге, 33

Вт-пт. - 10.00-18.00, суб-вс - 12.00-17.00

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