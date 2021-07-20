Ростовские энергетики посоветовали горожанам реже включать кондиционеры

Ожидаемо, кондиционеры сами "вырубают" электросеть Фото: Михаил ФРОЛОВ

В самый пик жары, когда работающий кондиционер — это элемент выживания в Ростове, в донской столице массово отключается свет во многих районах города. Причину перебоев с подачей электроэнергии объяснили в «Донэнерго». Ожидаемо, что кондиционеры «выключает» сама жара.

ПЕРЕГРУЗИЛИ СЕТЬ

- В связи с длительными неблагоприятными погодными явлениями в Ростовской области, аномально высокой температурой - +38...+42°C, поступают обращения потребителей по поводу качества электроэнергии — низкого напряжения. При этом параметры качества электроэнергии на выходе с оборудования «Донэнерго» соответствуют нормативным параметрам.

Низкое напряжение в сети абонентов вызвано высоким потреблением электроэнергии из-за массового включения в определенные часы кондиционеров, сплит-систем и вентиляторов, - объяснили коммунальщики. - Это приводит к «перегрузу» оборудования трансформаторных подстанций и линий электропередачи, что может привести к повреждению объектов электросетевого хозяйства.

ГОТОВЬ ТРАНФОРМАТОР ЗИМОЙ

Энергетики отметили, что средняя мощность, которая выделяется на один объект электроснабжения, составляет около 3-5 киловатт. При одновременном включении большого количества электроприборов, мощность в сети падает у многих потребителей. Решение коммунальщики предложили одно: еще задолго до жаркого лета обратиться к ним.

- АО «Донэнерго» рекомендует потребителям подавать заявки на увеличение максимальной мощности, - советуют энергетики, чтобы иметь возможность заблаговременно смонтировать кабели и провода с большим сечением и установить трансформаторы большей мощности.

ЭКОНОМИЯ!

Также энергетики сообщили, что регулярно проводят мониторинг состояния оборудования и свели к минимуму плановые ремонтные работы, чтобы ростовчане не остались без кондиционеров в жару. Организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад.

А напоследок людям посоветовали экономнее расходовать электроэнергию в пик жары.

- Обращаемся с просьбой не превышать предусмотренную величину установленной максимальной мощности.

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