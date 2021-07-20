Сотни домов без света и берега, усыпанные мертвой рыбой: последствия аномальной жары в Ростовской области

19 июля в Ростове был побит температурный рекорд. Фото: Евгения Гусева, соцсети.

Весь июль на Дону сохраняется высокая температура, второй день держится сорокаградусный зной. Непривычная даже для южан погода доставила проблем людям и отразилась на фауне водоемов. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает о последствиях аномальной жары в Ростовской области.

ЗАМОР РЫБЫ

В начале июля на берегу Цимлянского водохранилища жители обнаружили мертвую рыбу. Фотографии с места сразу попали в соцсети — на кадрах видно, что пляж буквально усыпан тушами. За ними появились и опасения о том, что в Цимлу могли попасть опасные загрязнения.

Однако настоящая причина оказалась некриминальной — рыба задохнулась. Как пояснили в областном Минприроды, недостаток кислорода в водохранилище возник из-за жары и цветения водорослей.

В ведомстве не исключают повторения ситуации. А в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства объявили заморный период в Таганрогском заливе и Азовском море. Рыбакам разрешили временно добывать бычков механизированными драгами.

ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Этим летом пристально следить за здоровьем приходится ростовчанам, страдающим от хронических заболеваний. Однако, в последние два дня из-за сорокоградусной жары кроме плохого самочувствия у жителей появились другие проблемы. Так, люди начали массово жаловаться на перебои с электроснабжением. 19 и 20 июля свет внезапно отключали в Западном и Северном микрорайонах, в центре и Александровке.

В «Донэнерго» пояснили, что напряжение в сети упало, поскольку ростовчане массово включают кондиционеры и вентиляторы. Кроме того, «перегруз» подстанций может приводить к повреждению электросетей. Это в свою очередь приводит не просто к коротким перебоям с электроснабжением, а к более длительным отключениям.

В ресурсоснабжающей компании посоветовали заранее подавать заявки на увеличение мощности. Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» публиковала список контактов, которым можно обратиться в случае отключения электричества.

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