Ростовчанам объяснили, почему не было электричества в микрорайоне Суворовском

Электричество в городе могло отключиться из-за перегрузки подстанций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 июля некоторые жители Ростова продолжают жаловаться на перебои с электричеством. По свидетельствам ростовчан, лифты все еще не работают в части домов Суворовского микрорайона. При этом городские власти немного ранее уже сообщили о восстановлении подачи ресурса.

- Сейчас все потребители перепитаны. У всех есть электричество. Те повреждения КЛ по высокой стороне, которые сейчас в работе, не влияют на ситуацию. В микрорайоне Суворовский света не было из-за повреждения питающей линии. В 1.07 эту аварию устранили, - рассказали в администрации Ростова.

До этого, еще 19 июля, в разных частях донской столицы произошли внезапные отключения. Так, например, света не было в домах на Западном и Северном, в Александровке, а также в Пролетарском районе. Одной из причин могла стать перегрузка подстанций от включенных кондиционеров и сплит-систем.

По данным синоптиков, зной продержится и завтра, а потом начнется похолодание. Ожидаются дожди.

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