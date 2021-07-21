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Общество21 июля 2021 12:00

Жара в городе: Температурный рекорд Ростов бьет третий день подряд

Выяснили, сколько еще продлятся аномальные температура
ТИХОНОВА Татьяна
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Третий день столбики термометров показывают рекордно высокие значения для июля

Третий день столбики термометров показывают рекордно высокие значения для июля

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростов уже вторую неделю изнывает от жуткой жары, но вот уже третий день пекло - ни в какие ворота. Ростовские синоптики в третий раз зафиксировали температурный рекорд.

Так, согласно истории метеонаблюдений, которые ведутся на Дону, между прочим, с 1887 года, до этого дня самым жарким 21 июля был день в 1954 году: тогда воздух в Ростове прогрелся до 35,7 градусов. Сегодня столбики термометров в донской столице показывают +38 - синоптики подтверждают данные на своем сайте.

Синоптики обещают, что сегодня - последний день адской жары в Ростове. Фото: rostovmeteo.ru

Синоптики обещают, что сегодня - последний день адской жары в Ростове. Фото: rostovmeteo.ru

Из-за повсеместно включенных кондиционеров электросети выходят из строя, и ростовчане остаются в квартирах и на работе один на один со страшной жарой и духотой.

При этом в несколько раз дончанам приходилось и мерзнуть в разгар лета. Так, больше 90 лет назад, в 1929 году и в победном 1945-м на улице было откровенно холодно для третьей декады июля - всего +10,7.

Но уже завтра и ростовчане, и жители региона смогут немного отдохнуть от аномальной жары. Так, по прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в донской столице будет на 7 градусов ниже, чем сегодня, а именно +31. К вечеру небо над городом собираются затянуть тучи, и так до утра пятницы. Этот день обещает быть еще комфортнее по температуре - до 28 градусов.

Осталось продержаться день, и в городе "похолодает" до +31. Фото: rostovmeteo.ru

Осталось продержаться день, и в городе "похолодает" до +31. Фото: rostovmeteo.ru

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