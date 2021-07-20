Живые такую жару не помнят: в Ростове побит температурный рекорд с 1887 года

Адская жара: Ростов побил температурный рекорд за всю историю метеонаблюдейний, начиная с 1887 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жару, которая вот уже который день царит в Ростове, не иначе, как аномальной не назовешь. Но то было по ощущениям. А вот теперь подоспели и конкретные цифры от ростовских синоптиков. Ежедневно они ведут свою статистику по метеонаблюдениям, начиная с 1887 года.

И цифры, которые сегодня господствовали на уличных термометрах, побили все известные рекорды. Так, согласно данным метеорологов, самым жарким днем в донской столице было 20 июля 1971 года. Тогда на дворе было плюс 37,71 градуса.

А уже полвека спустя, то есть сегодня, 20 июля 2021 года, максимальный показатель достиг плюс 38 градусов (такие данные синоптики привели на своем сайте, - прим. автр.).

Температурному рекорду 1970-х далеко до сегодняшнего пекла. Фото: rostovmeteo.ru

К слову, самым холодным днем 20 июля было в начале прошлого века. О таком нашим современникам остается только мечтать: в 1926 году было всего плюс 7,6 градуса.

При этом вектор на понижение температуры за окном намечается и в 21 веке. Уже к четвергу, 22 июля, днем будет до плюс 31 градуса, а в последний день рабочей недели - до плюс 27 градусов. Вечером же и вовсе обещают от плюс 17 до плюс 19 градусов. Осадков при этом не ожидается, но все же выдохнуть можно.

Лето не щадит ростовчан: столбики термометров ползут вверх. Фото: rostovmeteo.ru

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