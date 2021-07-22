«Я буду сильней»: «Мисс Россия» рассказала о предательстве и хейте

Красотка в пикантном бра задалась философским вопросом. Фото: личная страница Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Донская красавица, модель, певица и телеведущая, «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова решила разоткровенничаться со своими подписчиками и поговорить о чем жалеет в жизни. Тему девушка подняла на своей странице в «Инстаграме».

- Почему я никогда ни о чем не жалею? - спросила сама себя Татьяна. - Оборачиваясь назад, понимаю, что в нашей жизни нет ничего бесполезного или лишнего. Все события, все люди и проблемы чему-то нас учат, что-то забирают и что-то дают. Благодаря неудачам и предательствам я научилась стоять на своём и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Я буду сильней.

При этом модель призналась, что публичной личности приходится нелегко, и публичная критика и хейт снижают самооценку. Это, по словам певицы, только повод начать работу над собой, чтобы стать лучше и не опускать руки.

Донская красавица рассказала, что хейт снижает самооценку. Фото: личная страница Татьяны Котовой в "Инстаграме"

— Боль от расставаний и потерь нужно просто пережить и отпустить, пройти через неё, а не заедать мороженным, сериалами или новыми отношениями. Да, я против «клин клином»!

Сама Татьяна рассказала, что в моменты опустошения и усталости снимает стресс более экологично — балует себя приятными покупками, принимает ванну, зажигая свечи, надевает красивую одежду и открывает бутылочку вина.

Также Татьяна рассказала, как добиться того, чтобы сокровенные желания сбылись.

— Не все наши желания станут реальностью, но чтобы что-то произошло нужно что-то делать для этого, а не сидеть и ждать, - делится «Мисс Россия» со своими подписчиками в «Инстаграме». - Мы не станем любить себя только когда похудеем или станем накаченнее, богаче. Этого тоже окажется мало. Начинать любить себя надо сейчас.

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