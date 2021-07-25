От «Корпорации киллеров» до хладнокровного убийцы старушек: самые громкие дела ростовского криминального мира

В деле, которое раскрыл Анатолий Заремба, на двух скамьях подсудимых оказались более 30 человек, их общий срок составил 300 лет. Фото: стоп-кадр видео следствия

Несмотря на новые возможности современной криминалистической аппаратуры и геномных экспертиз, главным в деле расследования преступлений, по-прежнему, остается человек!

В канун профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия России, корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» встретилась с легендами ростовского следствия Анатолием и Александром Заремба. Если сложить годы работы сына и отца, то получается, что династия следователей Заремба на страже Закона и Справедливости - уже полвека!

«БАНДА 30-ТИ»

Следователь по особо важным делам, полковник юстиции Анатолий Заремба расследовал одни из самых громких дел «лихих 90-х». Банда, которую называли алчной и беспощадной, долгое время оставалась неуловимой.

В декабре 1996-го Ростов потрясло нападение на семью капитана дальнего плавания, которая жила на улице Катаева. Сам капитан был в отъезде. Бандиты ворвались в дом ночью, застрелив его проснувшуюся на звуки супругу прямо в кровати на глазах семилетней дочери. Обшарили дом в поисках денег, а, уходя, сняли золотое кольцо с пальца убитой хозяйки.

Девочка запомнила и сообщила следователям приметы нападавших. Один был интеллигентного вида, с высоким лбом, тонкими чертами лица, большими залысинами и грыз семечки, их шелуха осталась в комнате на полу. Его условно назвали «Интеллигентом». Второй - высокий с необыкновенно злыми страшными глазами и татуировкой в виде кинжала на руке. Ему дали кличку – «Зверь». Третий – рыжий, что сразу определило его прозвище.

Главарь банды требовал не оставлять свидетелей на месте преступления. Фото: стоп-кадр видео следствия

А спустя месяц – новое громкое убийство! В результате бандитского налета на фирму, торговавшую куриными окорочками, были в упор расстреляны охранники и директор. Похищено 30 миллионов рублей. Свидетелей налетчики на этот раз не оставили, но баллистическая экспертиза не оставила сомнений: эти два преступления – звенья одной цепи – пули попавшие в жену капитана и сотрудников фирмы выпущены из одного оружия.

Расследование было поручено следователю по особо важным делам тогда еще донской прокуратуры Анатолию Зарембе.

Анатолий Васильевич прекрасно знал все тонкости оперативной работы. Ведь в Туркменистане, откуда он переехал в Ростов, возглавлял республиканское управление по борьбе с организованной преступностью. Вместе с оперативниками ростовского РУБОПа он кропотливо, шаг за шагом, анализировал особенности этих бандитских налетов, поведение членов банды, по крупицам собирая нужную информацию.

А налетчики продолжали свои кровавые вылазки, и становилось понятным: у банды разные составы. Так, в нападении на предпринимателя на улице Баумана, участвовали новые и не менее колоритные личности. Бизнесмен открыл дверь, потому что увидел в глазок мужчину в милицейской форме. Но это оказался бандит с лошадиным лицом – «Мент». В пытках предпринимателя, в том числе и раскаленным утюгом, усердствовал крепкий спортивного вида парень, у которого на правой руке отсутствовали два пальца – «Беспалый». И опять правил балом «Интеллигент» с семечками.

В деле, которое раскрыл Анатолий Заремба, на двух скамьях подсудимых оказались более 30 человек, их общий срок составил 300 лет. Фото: стоп-кадр видео следствия

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Вскоре одного за другим вычислили и задержали всех участников банды. Как оказалось, «Интеллигент» мечтал о криминальной славе, абсолютной власти над людьми, требовавший не оставлять свидетелей.

- Это был абсолютно холодный и расчетливый эгоист, - вспоминает Анатолий Васильевич. - Он был довольно начитан, любил рассуждать на библейские темы, следил за своим здоровьем, подвел целую теорию под оправдания своим чудовищным злодеяниям.

«Зверем» с татуировкой в виде кинжала оказался его приятель и вечный соперник в борьбе за власть в банде и любовь красивых женщин. Это у него были пронзительные злые глаза, которые так сильно напугали маленькую дочку капитана.

Выяснилось, что на совести этих двоих не только налеты на ростовских предпринимателей, но и убийство одного из авторитетных в криминальном мире человека по кличке «Гриб», выполнявшего функции «смотрящего» за одним из городков в Ростовской области. Как оказалось, бандита заказала жена, из мести, что тот завел себе молодую любовницу. Боялась потерять деньги и роскошь. «Гриба» с его 19-летней возлюбленной расстреляли прямо в доме на Западном. Сначала у бандитов возникла заминка - убивать ли ни в чем не повинную девушку. Однако «Интеллигент» требовал не оставлять свидетелей.

А вот «Зверь» мечтал о собственной банде: соперничество за власть и женщину стало поводом для ссоры с «Интеллигентом». Чтобы придать себе вес в преступной среде, связался с криминальными авторитетами Гиви и Эдиком. По их заказу уехал в Самару, где застрелил начальника местного СИЗО в подъезде его же дома. Там же его и задержали, когда пытался убежать от оперативников по крышам.

Третий - «Беспалый» - оказался боксером-неудачником, когда-то покалечившим себе руку. Он был влюблен в наводчицу банды, красивую брюнетку Лену – недоучившуюся студентку и неудавшуюся фотомодель.

Когда за дело брался Анатолий Заремба, у бандитов не оставалось шансов избежать наказания. Фото: СУ СК по Ростовской области

300 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

Всего же в банде оказалось более трех десятков человек. В зале Ростовского облсуда для них не хватило одной скамьи подсудимых! Пришлось ставить вторую. На счету - более сотни преступлений, из которых 14 – убийства. На суде все вели себя дерзко, ехидно ухмылялись. Эффектные брюнетки – наводчица и вдова убитого авторитета - накрасили губы ярко-красной помадой и смотрели на всех свысока. Но надменность мгновенно исчезла с лиц, когда судья начал зачитывать приговор. Если сложить все сроки, которые члены банды получили по приговору, то получается 300 лет за колючей проволокой на всех. «Интеллигент» получил пожизненное лишение свободы. Но, когда он это услышал, ни один мускул не дрогнул на его лице…

- Хорошо, что теперь уже нет таких банд, какие вы задерживали в 90-е, - заметила корреспондент «Комсомольской правды» в беседе с Анатолием Васильевичем Зарембой.

- Увы, пока будут на земле деньги, алчность и корысть, будут и банды. Возможно, в несколько другой форме. Так что расслабляться не стоит, - подчеркнул легендарный ростовский следователь.

УБИЙЦА СТАРУШЕК

Следователя по особо важным делам Анатолия Зарембу уважали (и искренне уважают сейчас), как коллеги по работе, так и журналисты (в статьях «КП – Ростов-на-Дону» за разные годы - его комментарии по самым резонансным ростовским уголовным делам»). А криминальные элементы – боялись, потому что понимали, если дело ведет он, шансов у них нет уже никаких.

Однажды, мы подготовили с Анатолием Васильевичем статью про задержание «корпорации киллеров». Парни принимали через посредников «заказы» на устранение уважаемых людей. Могли выехать в любой город России. Кого-то из их жертв в самый решающий момент уберегла от пули случайность. Кого-то – не спасло уже ничего.

Одним из последних дел, которые расследовал Анатолий Васильевич перед тем, как уйти на заслуженный отдых, стало уголовное дело в отношении 46-летнего садиста, убивавшего в Таганроге беззащитных пенсионеров. Этот преступник в своей жестокости был, пожалуй, страшнее и отвратительнее, чем самый хладнокровный профессиональный киллер. Наблюдал за домами и квартирами одиноких стариков или пожилых пар. Убивал ножом или выстрелом из ружья. Забирал с собой все ценное. Был очень осторожен, действовал всегда в перчатках, избегал камер видеонаблюдения и долгое время был неуловим. Но, все-таки «прокололся». На него вышли по отпечатку обуви, оставленному на месте жестокого убийства. Он случайно наступил в лужу крови. При задержании оказал сопротивление и был ликвидирован.

Следователи установили и доказали его причастность к убийству 11 человек. Оказалось, что изверг был судим за разбой, отсидел, ненавидел всех и вся. Жил в гараже. На следующий день после расправы возвращался на место своего преступления, чтобы наблюдать за работой следственной группы. Согласно выводам экспертов, являлся психопатом и садистом.

- По этому уголовному делу было проведено около 500 экспертиз. Собраны неопровержимые доказательства. В гараже таганрожца обнаружены вещи его многочисленных жертв - на этих вещах – его ДНК-следы. Рассматривал после преступлений свою добычу он уже без перчаток, - рассказал Анатолий Васильевич.

ПРИМЕР ОТЦА

- Отец всегда был для меня примером! Во всем! В жизни и, конечно же, в профессии, - говорит Александр Заремба. - Помню, на меня в юности большое впечатление произвел фильм из популярного тогда цикла «Криминальная Россия», посвященный делу, которое он расследовал – «банде 30-ти». Конечно, всегда была гордость за отца. Восхищение его человечностью, профессионализмом и скромностью. Когда передо мной встал вопрос о выборе профессии, я выбрал следствие.

За безупречную службу Александр Заремба был поощрен лично Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Фото: СУ СК по Ростовской области

В профессии Александр Анатольевич уже 15 лет. Сегодня Заремба-младший руководит коллективом районного отдела и сам воспитывает молодых следователей.

Специфика работы в районном отделе СК несколько другая. Но приходилось раскрывать и разбои, и убийства, совершенные в условиях неочевидности. В практике были и дела коррупционной направленности, и о травмах на производстве, и дело в отношении преступника, который так же, как и таганрогский убийца стариков, вернулся на место своего преступления. Конечно, в работе всегда помогали мудрые советы отца.

За безупречную службу Александр Заремба был поощрен лично Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

- Я всегда помню о той колоссальной ответственности, которая лежит на следователе. Мы не имеем права на ошибку и ответственны за судьбы людей, - говорит Александр Заремба.

НА ПЕНСИИ РИСУЕТ КАРТИНЫ

Сегодня Заремба-старший на заслуженном отдыхе: появилось время, проявить в полной мере еще один из своих талантов – живописца. Еще в юности акварели и картины маслом были его увлечением. Но потом работа занимала практически все его время. Лишь иногда, урывками, в свободную минуту, когда захватывало вдохновение, писал картины. Теперь времени больше. И в доме Анатолия Васильевича чаще появляются новые пейзажи, а на них – море, паруса, простор, стихия и бескрайние донские степи.

Но, бывших следователей, как известно, не бывает. И сердце Анатолия Васильевича чутко относится ко всему, что происходит сегодня в стране и мире. К нему часто за советом обращаются нынешние ростовские следователи, которые работают над раскрытием громких преступлений. Звонят коллеги по работе в Средней Азии – из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана. Его колоссальный опыт по-прежнему востребован! А на вопрос, скучает ли вы по работе, отвечает: «Конечно, да!»

Стаж в следствии у отца и сына уже 50 лет. Фото: СУ СК по Ростовской области

- Напутствие молодым следователям? Все очень просто. Нужно очень любить свою работу, жить ей, никогда не терять той душевной искры, которая однажды привела вас в профессию. Тогда все будет получаться, - уверен Анатолий Васильевич, следователь по особо важным делам.

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