Прогноз на Олимпиаду в Токио: Ростовская львица Олесия предсказала исход матча наших гандболисток со сборной Бразилии

Олеся тщательно выбирает команду-победителя грядущего матча. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Уже в это воскресенье, 25 июля, российские гандболистки выйдут на олимпийскую площадку, чтобы сразиться в первом туре со сборной командой Бразилии. Поскольку в составе нашей команды выступают сразу семь донских спортсменок из клуба «Ростов-Дон» жители региона будут пристально следить за успехами нашей команды. Сегодня появился прогноз первого для нас матча. В «КП - Ростов-на-Дону» разузнали, чего ждать болельщикам благодаря ростовской львице Олесии.

РАНО ВСТАВАТЬ, ТОЧНО ПРОБИВАТЬ

Недаром нынешнюю столицу Олимпиады называют страной восходящего солнца - смотреть выступления в прямом эфире будем часто на рассвете. Из-за большой разницы в часовых поясах, первый матч, со сборной Бразилии, начнется в воскресенье в пять утра. Те, кто готов поболеть в прямой трансляции, явно ранние пташки.

Многие дончане пытаются проанализировать последние результаты россиянок и их соперниц, выдвигают свои варианты итогового счета. В гандбольном клубе «Ростов-Дон» решили обратиться к своей любимице - львице Олесии из Ростовского зоопарка, которая находится под опекой клуба, чтобы та предрекла исход стартового матча для сборной, которая сегодня вышла на открытие Игр под флагом Олимпийского комитета России.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Олесия согласилась поучаствовать в любопытном эксперименте. Как всегда исполненная достоинства царственной походкой она направилась к месту, куда ее пригласили выступить в качестве оракула. На выбор царицы зверей - два одинаковых куска мяса. Над каждым - флажок, который подскажет, кому достанется победа - сборной Олимпийского комитета России или Бразилии.

Львица долго присматривалась, принюхивалась и тщательно выбирала кусок повкуснее. Зрители с замиранием сердца следили за малейшим шевелением усов Олесии. И вот он - важный выбор: львица выбирает команду ОКР!

Болельщики рады, держат кулачки и на дни Олимпиады все-таки начинают верить в приметы - надеются, что выбор Олесии действительно принесет победу нашей команде.

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