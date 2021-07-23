Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Официально стало известно, что Валерия Карпина призывают в сборную России. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Контракт с наставником «желто-синих» будет действовать до конца этого года с возможностью продления соглашения. Такое решение принял Российский футбольный союз. В «КП - Ростов-на-Дону» узнали подробности и ответ на главный вопрос - на кого же оставят наш клуб?

«В ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ»

О решении, принятом в РФС стало известно вечером 23 июля. Уже через три дня, 26 июля будет заключен контракт с тренером - пока до 31 декабря 2021 года, его условия уже согласованы.

- Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России, - комментирует назначение президент РФС Александр Дюков. - После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.

ЧЕТЫРЕ ГОДА С «РОСТОВОМ»

Наставник «желто-синих» тренирует команду уже четыре года, с 2017-го. Отметим, что разговоры о назначении Карпина главным тренером в сборную шли давно, но вот прозвучало финальное решение. Ставший уже родным для ростовских болельщиков ответил на слова президента РФС.

- Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие, - говорит Валерий Карпин. - Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить.

Что касается судьбы ФК «Ростов», то наставник не бросает своих подопечных. В ближайшие полгода Карпину предстоит нелегкая задача - совмещать высокий пост с тренерской работой в донском клубе.

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