Что произошло после матча ФК «Ростов» — ФК «Динамо»: болельщиков беспокоит не только счет, но и судьба команды

Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Фото: ФК "Ростов".

23 июля прошел первый матч сезона 2021/22 ФК «Ростов» — «Динамо». Игру можно назвать исторической — впервые за семь лет ростовчане проиграли «бело-голубым» на своем поле. Об игре уже высказались старший тренер «Ростова» и болельщики. Рассказываем, что произошло после матча ФК «Ростов» — ФК «Динамо».

В самом начале матча инициатива была у хозяев поля. Пробить ворота «Динамо» пытались и Осипенко, и Калинин, и Глебов, однако Шунин без труда справлялся с атаками. Гости же сначала редко появлялись у ворот и вели себя неуверенно. Однако на 20-й минуте Арсен Захарян переломил ход игры, точным ударом отправив мяч в ворота ростовчан. «Бело-голубые» продолжили атаковать и почти через 20 минут увеличили преимущество. Автором гола на этот раз стал Тюкавин. В середине тайма возможность сравнять счет появилась у Осипенко, однако он ее не реализовал.

Во втором тайме «Ростов» провел пять замен, однако преимущество оставалось за «Динамо». Москвичи продолжали создавать опасные моменты у ворот ростовчан. Едва не забили «желто-синим» Фомин, Шиманьски и Клинтон. Почти до самого конца игры Песьяков раз за разом спасал команду от разгромного поражения.

После финального свистка о матче высказался старший тренер Виталий Кафанов. По его словам, игроки пытались выполнить все, о чем им говорили на тренировках. Но «план на игру не сработал».

— В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей выручил, но добил другой, — прокомментировал Кафанов.

Болельщики ожидаемо остались недовольны игрой. Многие посчитали, что команда сломалась после первого гола.

— Сегодня в одну калитку (играли – прим. ред.) после 20-й минуты. Динамовцы делали, что хотели, — высказался один из болельщиков. - Остается только верить.

Кто посчитал, что не все в этом матче зависело от «Ростова». Сыграли роль травмы ведущих футболистов и простое невезение.

— А кто-то надеялся на что-то большее чем ничья? Главный игрок центре и в нападении сломались. А те, кто их должны заменять, не в форме. Заменять некем. Плюс ко всему — «Динамо» играло на контратаках от ошибок. И то, второй гол вообще случайный, а нам крайне не везло, — написал один из болельщиков.

Но многих беспокоит не только счет, но и последние новости о повышении Валерия Карпина. Только сегодня стало известно, что его назначили тренером сборной. Болельщики предположили, что тренер не сможет успешно совмещать две должности и покинет «Ростов». Однако есть и другая точка зрения.

— Не надо расстраиваться, в Ростове скоро будет хорошее усиление, вы ведь теперь базовый клуб сборной, — считает один из комментаторов.

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