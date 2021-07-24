«Гандбольный Месси, Макеша и переученная правша»: любопытные факты о донских гандболистках на Олимпиаде в Токио

Наша сборная уже дважды побеждала команду Бразилии на Олимпиаде. Фото: личная страница Анны Сень в "Инстаграме"

В воскресенье, в 5.00 по Москве гандболистки нашей сборной выйдут на первый для них олимпийский матч — со сборной Бразилии. Жители Ростовской области будут следить за встречей - за российскую команду играют сразу семь спортсменок донского клуба «Ростов-Дон». Как оказалось, им даже придется играть против своей же одноклубницы и не только в первом матче. В «КП — Ростов-на-Дону» изучила состав не только сборной Олимпийского комитета России, но и соперников, и собрала для вас много занятных фактов о донских гандболистках в Токио.

В ТОКИО — 12 ДОНСКИХ ГАНДБОЛИСТОК

Сразу 12 участниц «Ростов-Дона» принимают участие в Олимпиаде. Если в российской сборной играют 7 действующих гандболисток и одна новенькая, которую ждут в клубе в начале сезона, очевидно, что еще 4 девушки сыграют против своих же одноклубниц. Два игрока выступают за сборную Франции, и по одному — за Швецию и Бразилию. Кстати, главному тренеру нашей сборной помогает ассистент главного тренера донского клуба Томаш Хлавати.

Напомним, за сборную России сыграют Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень, а еще Анастасия Лагина, которая придет в «Ростов-Дон» в следующем сезоне.

Знакомая ростовскому зрителю Анна Лагерквист сыграет за сборную Швеции и выйдет против одноклубниц 27 июля в 8.15. Любители гандбола узнают среди француженок Грас Заади, которая уже выступала за ростовский клуб, и Беатрис Эдвиж — она придет в новом сезоне. Матч со сборной Франции пройдет 31 июля в 8.15.

Пять донских спортсменок пять лет назад уже стали олимпийскими чемпионками в Рио-де-Жанейро. Это Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова и Анна Сень.

За нашу сборную в Токио выступают 8 донских гандболисток, еще 4 - за сборные других стран. Фото: личная страница Владлены Бобровниковой в "Инстаграме"

РОССИЯ - В ЛИДЕРАХ ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

Национальная сборная России по гандболу выступает на мировой арене вот уже 28 лет и выбилась в лидеры в начале 2000 годов.

На счету у нашей сборной «золото» Олимпиады в Рио и «серебро» в Пекине. Также в копилке российских гандболисток четыре победы и одно третье место на чемпионатах мира, два «серебра» и две «бронзы» чемпионатов Европы.

Напомним расписание матчей.

25 июля, 5.00 МСК - в первом туре наша сборная сыграет с командой Бразилии.

27 июля, 8.15 — со Швецией.

29 июля, 13.10 — с Венгрией.

31 июля, 8.15 — с Францией.

2 августа, 8.15 — с Испанией.

Четвертьфинала пройдет 3 августа, а 6 и 8 августа — полуфинал и финал.

Пять лет прошло с победы на Олимпиаде в Рио. Фото: личная страница в "Инстаграме" Владлены Бобровниковой

ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ

Бразильская команда — чемпионка мира 2013 года. За всю историю выступления на Олимпиаде Россия и Бразилия встречались лишь дважды — на групповых этапах соревнований, и оба раза — в нашу пользу. В 2008 году в Пекине Россия обыграла южноамериканскую команду со счетом 28:19. Спустя четыре года в Лондоне Бразилия снова проиграла — 31:27. Причем и в Пекине, и в Лондоне Эдуарда Аморим, новичок ростовского клуба, забросила по одному мячу в чужие ворота.

Но не стоит недооценивать первых соперниц сборной ОКР. Это титулованные спортсменки, в том числе чемпионки мира 2013 года.

Так, самый опытный игрок, Алешандра До Насименто выступит уже на пятой Олимпиаде за свою карьеру. Она — лучший бомбардир сборной, автор почти 750 голов. На свои четвертые Олимпийские игры приехала Эдуарда «Дуда» Аморим. Знакомое дончанам имя — Ана Паула Родригес: спортсменка выступала за «Ростов-Дон» почти четыре года, до 2020-го, теперь сыграет против бывших одноклубниц.

ДОНСКИЕ ГАНДБОЛИСТКИ: ДОСЬЕ

Лучшая гандболистка планеты 2020 года по версии портала Handball Planet, «Гандбольный Месси» Анна Вяхирева играет за «Ростов-Дон» уже пять лет. Гандболистку из Волгограда с ее шести лет тренировал папа Виктор Вяхирев. Олимпийская чемпионка и обладательница множества международных наград играет за ростовский клуб уже пять лет вместе со старшей сестрой Полиной Кузнецовой. Легенда о том, как отец переучил Анну из правши в левшу, из уст в уста передается среди болельщиков «Ростов-Дона». Во-первых, левши на площадке очень ценны, а во вторых помог избежать дочкам конкуренции в одной команде.

Анна Вяхирева - переученная правша. Левши - в цене на гандбольной площадке. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Королева «Инстаграма» Олимпийская чемпионка, лучший левый полусредний чемпионата Европы 2020 родом с Кубани Владлена Бобровникова играет за ростовский клуб уже 9 лет. Начав спортивную карьеру в Краснодаре, она успела поиграть за два клуба в Сербии, а потом за один — в Италии. Осваивала на площадке не только местный стиль игры, но и совершенствовала языки — говорит на четырех: русском, английском, сербском и итальянском.

Гандбольная королева "Инстаграма" Владлена Бобровникова не оставит подписчиков без новостей Олимпиады. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Также не оставляет подписчиков в неведении и показывает закулисье Олимпиады чемпионка Рио Анна Сень. Начав спортивную карьеру в Краснодаре и поиграв за венгерский клуб, она пришла в наш клуб и играет за него уже шесть лет. Гандбол у Анны не только на работе, но и дома — она замужем за гандболистом Дмитрием Петренко. Страсть к любимому виду спорта настолько сильна, что в 2018-м через 55 дней после рождения сына Анна вернулась к полноценным тренировкам.

Гандбол - страсть Анны Сень. К полноценным тренировкам она вернулась через 55 дней после рождения сына. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Тоже шесть лет играет за донской клуб Ксения Макеева: она родом из Уфы, представляет волгоградскую гандбольную школу. До Ростова играла за «Волгоград» и румынский «Бая-Маре». Многократная чемпионка России, чемпионка мира, обладательница огромного количества титулов в команде отзывается на ласковое прозвище Макеша.

Ксению Макееву одноклубницы ласково называют Макеша. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Старшая сестра Анны Вяхиревой, олимпийская чемпионка Полина Кузнецова за «Ростов-Дон» выступает уже три года, а до этого играла за донской клуб 17 лет назад. В начале спортивной карьеры ее также тренировал отец. В ее послужном списке множество клубов — Волгограда, Тольятти, Звенигорода, Астрахани, Краснодара и Северной Македонии. Это самая титулованная участница Олимпиады от донского гандбола.

Полина Кузнецова - самая титулованная гандболистка донского клуба. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Виктория Калинина играет за «Ростов-Дон» с 2020 года. Спортсменка родом из Майкопа, играла за местную команда, после выступала в Москве, Звенигороде, Астрахани, Краснодаре. В составе сборной России в 2016 году добыла олимпийское золото в Рио-де-Жанейро.

Виктория Калинина хоть и играет в Ростове лишь с 2020 года, зато вместе с нашими девчонками добывала "золото" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Обладательница несчетного количества спортивных титулов Юлия Манагарова или просто Маня, как ее величают в команде,выступает на Дону уже 8 лет. Начинала в Кривом Роге в Украине и до перехода в Ростов два сезона провела за румынский клуб. Любопытно, что в 2016 году паспорт гражданина России ей вручил лично вице-премьер Дмитрий Рогозин, тогда он назвал гандболистку «новой надеждой сборной».

в 2016 году паспорт гражданина России Юлии Манагаровой вручил лично вице-премьер Дмитрий Рогозин, тогда он назвал гандболистку «новой надеждой сборной». Фото: ГК "Ростов-Дон"

В сезоне 2021/2022 к донским гандболисткам присоединится и Анастасия Лагина родом из Ярославля. До Ростова бронзовый призер чемпионата мира - 2019 играла за подмосковную «Звезду», московский «Луч», тольяттинскую «Ладу».

Как видите, у дончан есть как минимум 8 причин посмотреть олимпийские матчи по гандболу и как максимум — 12. Поддержите наших гандболисток в прямом эфире и блесните эрудицией перед друзьями и коллегами после нашего материала.

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