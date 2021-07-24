Не расслабляться: когда жара вернётся в Ростов

Недолго жителям Дона удастся отдохнуть от изматывающей июльской жары Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего три дня было у дончан на то, чтобы восстановиться после аномальной жары, которая мучила жителей региона почти две недели. В четверг на улице, наконец, стало чем дышать, правда, Ростов в очередной раз "утонул" в мощном ливне. Отдельные районы области залило в пятницу. Сегодня стало жарче, но еще терпимо. А с воскресенья в регион возвращается жара. Насколько она будет сильной, "КП - Ростов-на-Дону" уточнила у наших синоптиков.

ДНЕМ - КЕПКУ, НОЧЬЮ - КУРТКУ

Судя по прогнозу ростовских синоптиков, завтра днем в Ростове столбики термометров поднимутся до 31 градуса жары. В уме, конечно, прибавляем еще несколько градусов - солнце в июле обычно не жалеет тепла.

То, что мы уже пересекли экватор лета, чувствуется по ночам - сегодня будет 20-22 градуса тепла, а в ночь на понедельник - 22-24. Если собираетесь гулять до поздна или возвращаться с работы, рекомендуем прихватить с собой хотя бы джинсовку.

В первую половину недели жару еще можно потерпеть. Фото: rostovmeteo.ru

ЖДЕМ ПОВТОРЕНИЯ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЕ

Если в воскресенье и в начале следующей недели метеопрогноз обещает вполне привычные для дончан дневные температуры, то к концу недели город раскалится. Так, в понедельник и вторник в дневные часы ожидается температура 29-31 градус, во среду - 30-32, в четверг - 31-33, в пятницу уже - 33-35. Каждый день жара будет добавлять себе по градусу, и в следующий понедельник ожидается уже +39. Всю неделю ожидается ясная погода - солнце будет активно.

Медики настоятельно рекомендуют жителям Дона в пик жары, с 11 до 17 часов, находиться в помещении. Если выйти на улицу все же придется, обязательно держаться тени, носить головной убор и иметь с собой бутылку воды. В случае недомогания стоит попросить окружающих о помощи.

С четверга столбики термометра начнут прибавлять по градусу в день. Фото: rostovmeteo.ru

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