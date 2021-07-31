Помогала бизнесу, сводила влюбленных и вдохновляла на стихи: как наши предки использовали жару в своих целях

Это сейчас привыкли загорать в купальниках, а раньше от жары спасались ватными халатами и меховыми шапками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году жара бьет все рекорды. После небольшой передышки жители донского региона опять включают кондиционеры похолоднее, хотя, как показала двухнедельное пекло в июле, техника под действием высоких температур и технику, и электросети кладет на лопатки. Страшно представить, каково было нашим предкам до изобретения сплит-систем и самых простеньких вентиляторов. В «КП - Ростов-на-Дону» узнали у ростовского историка, академика Юрия Круглова, как раньше удавалось не расплавиться в +40. Забегая вперед, скажем, что все новое - это хорошо забытое старое.

РЕЦЕПТ ОТ МАЯКОВСКОГО

По словам историка, жара всегда была бичом донской земли. Но и жителям средней полосы от летнего солнца тоже доставалось. Так, в Санкт-Петербурге и Москве в 30-е годы прошлого века знаменитые писатели спасались от жары крюшоном, добавляя в ледяную воду фрукты и цветы. Наслаждались таким напитком, сидя на верандах в кафе.

- А еще крюшон способствовал милым беседам, интересным литературным шуткам, рождал эпиграммы, - рассказывает Юрий Круглов. – В мемуарах о Маяковском упоминается, что он спасался от жары именно крюшоном.

У дворян же был более специфический рецепт охлаждения. Они пили холодное шампанское и катались в лодках. Так что жара еще и продвигала лодочный бизнес.

Юноши приглашали девушек на лодочную прогулку не только для того, чтобы вести великосветскую беседу, но и обрызгать их речной водой - обязательный ритуал, так сказать. Молоды дворянки для виду могли сделать вид, что испугались, а при этом оценивали физические способности парня - долго ли гребет, сильно ли.

Жара оставляет без сил, поэтому врачи рекомендуют побольше отдыхать в такую погоду и тщательно продумывать свой рацион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧАЙ СПАСЕТ И ОТ ПЬЯНСТВА, И ОТ ЖАРЫ

Жители Дона люди более простые способы охлаждения. Из любимых напитков у казаков был легендарный узвар - отвар из груш и яблок. Пили его ледяным. А вот кавказцы предпочитали айран.

Летом на столе часто встречались кисломолочные продукты, раз уж на жаре молоко слишком быстро скисает, а вот творог, кефир и айран шли на ура. Кроме того, кисломолочная продукция была самой доступной. У азиатов был свой рецепт по укрощению жажды - горячий зеленый чай, он помогал хорошо адаптироваться к жаркой погоде.

Кстати, распивали зеленый отвар и донцы с калмыками, делая это в ватных халатах. В начале прошлого века в том же Ростове появились чайные. Только вот цель их была не борьба с жаждой в летнее пекло, а борьба за трезвость. Однако в летом посетителей там было в разы больше, чем в другое время года. Ростовчане устраивали в чайных посиделки, читали и просто отдыхали.

А еще жара поспособствовала распространению любимого донского блюда - вяленой рыбы. Пойманные при 40-градусной жаре лещ и селедка прекрасно провяливались. Получается, что донская закуска из сушеной и вяленой рыбы появилась благодаря нещадной ростовской жаре.

- Жару у нас любили. Тогда было гораздо меньше людей с лишним весом, которые в такую погоду обильно потеют. - говорит Юрий Круглов. -Сухощавые казаки хорошо переносили летний зной.

БЕЛАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА В ЖАРУ - САМОЕ ТО

В 1900-е годы из-за жаркого лета в моду вошла белая одежда. Столичные красотки в душный день предпочитали белые кисейные платья. Историк предполагает, что выражение “кисейная барышня” пошло именно с тех времен.

- Никому не хочется выходить в свет с лицом цвета вареного рака и стекающими крупными каплями пота, - продолжает собеседник. - Поэтому модницы носили шляпу и китайские ажурные зонтики. Интересно, что главной задачей зонтика было не уберечь барышню от жары, а придать падающей тени на ее лице необыкновенно красивый вид.

Историк Юрий Круглов сам не раз спасался от жары с помощью удивительных предметов. Фото: ПОПОВА Екатерина

А на Дону, по словам Юрия Круглова, лучшей защитой от солнечного удара была высокая меховая шапка и ватный халат. Такой тандем защищал от перегрева, а еще давал меньший градус жары, чем на улице. Человек находился в парилке, но оставался сухим, потому что вата - это хлопок, который хорошо дышит и не дает телу перегреться.

Ватные халаты, конечно, в современном контексте никто не предлагает, но и нашим современникам в 40-градусную жару по стопам предков стоит выбирать хлопчатобумажную одежду и избегать синтетики.

ЗНОЙ АМУРНЫМ ДЕЛАМ НЕ ПОМЕХА

Если раньше кто-то искал спасение от зноя, то казачки придумали метод эксплуатации жары в своих целях. Наблюдательные дончанки в 1900-е годы додумались искать себе сильных и умных мужей в адское пекло.

- Когда девушка собиралась за водой, она надевала батистовую кофту, красивую юбку, каблуки и бусы, брала в руки два огромных ведра и шла за живительной влагой, - рассказывает Юрий Круглов. - У колонки с водой всегда можно было встретить бравых хлопцев. Как раз им она и доверяла помочь ей донести воду до дома. И тут начиналось испытание для юноши.

Неся ведра по булыжной мостовой, парень не должен был выплеснуть ни одной капли воды. А еще ухажер должен был рассказывать своей спутнице остроумные шутки. Вот так молодые люди показывали себя в деле. Получается, жара способствовала тестированию будущего жениха на прочность.

Историку удалось собрать китайскую коллекцию чудодейственных амулетов. Фото: ПОПОВА Екатерина

АМУЛЕТЫ И МАГИЯ

Если еда и хлопок не спасали от полуобморочного состояния в +40, то в ход шла... магия.

Как рассказал Юрий Круглов, в 30-е годы прошлого века вдоль ростовской набережной располагалась масса кварталов с разношерстной публикой - их уже давно снесли. Один из кварталов назывался китайский, и местные обитатели - соответственно, китайцы - своеобразно боролись с жарой своими суевериями — у них были амулеты.

Ростовскому историку даже удалось собрать всю коллекцию китайских чудодейственных амулетов. В нее входили три камня с изображением драконов.

Один из них - «Дракон-жара» или же «Огненный дракон» из нефрита. С таким камнем на территории дома самого хозяина и его соседей никогда не могло возникнуть пожара. Люди верили, что такой дом никогда не могли поджечь, и сам хозяин не боялся умереть от солнечного удара.

Собратьями «Огненного дракона» был «Изумрудный дракон» - всегда создавал для владельца прохладу и «Земляной дракон»- гасил любой огонь.

Юрий сам верит в силу этих предметов и утверждает, что амулеты не раз спасали ему жизнь. Историк не получал солнечных ударов, а однажды даже спас себя и соседей от пожара. В пятиэтажке, которой он живет, на первом этаже было задымление. И вот он решил взять амулет красного дракона и пройтись по этажам. То ли от этого, то ли из-за того, что пожарные быстро приехали, но задымление прошло.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

"Предки - не дураки, плохого не посоветуют"

Что же из народных советов из прошлого ростовчанам взять на вооружение, чтобы не проиграть жаре, мы спросили у ростовского врача Натальи Сопрыкиной.

- С амулетами я бы поспорила. Но прохладные напитки в жару не спасают. Лучше пить горячий чай, можно и зеленый. Суть в том, что горячая жидкость расширяет сосуды, и человек больше потеет. Таким образом, организм не перегревается. А вот пить ледяную воду и вообще напитки из холодильника, я не рекомендую. Во-первых, может заболеть горло, а во-вторых, низкую температуру воды наш организм будет пытаться компенсировать, будет тратить на это энергию, которой в жару и так нет. Идея есть кисломолочные продукты - очень хороша. Творог, кефир, простокваша хорошо утоляют жажду.

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