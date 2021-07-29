В дореволюционную школу в Ростовской области 1 сентября пойдут всего трое первоклашек

Не каждый год в школу набирают первоклашек. Фото: ПОПОВА Екатерина

Еще какой-то месяц, и в донских школах пополнятся ряды первоклассников. Новоиспеченные школьники познакомятся со своими одноклассниками, обретут новых друзей. С каждым годом количеством первышей только увеличивается. Но так обычно происходит в городских школах. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» узнали об уникальной школе в нашем регионе, куда в сентябре в первый класс придут всего трое ребят, и это - почти половина всех учеников, которых в школе лишь семеро.

УЧАТСЯ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ ВЕКА

В хуторе Хрящи Константиновского района в этом году за новыми знаниями пойдут всего три (!) первоклашки. Но это не значит, что детьми здесь не будут заниматься или учить спустя рукава. Не дождетесь! Хрящевская начальная школа может дать фору городским. Построена она еще в дореволюционные годы и с тех пор ни разу не закрывалась.

Одну школу на три поселения решили строить еще при царе. Фото: ПОПОВА Екатерина

- В конце XIX века старейшины окрестных хуторов стали решать, где им построить школу и церковь, - рассказывает Вера Андреевна Морозова, директор малокомплектной хрящевской школы. - Здесь поблизости были три хутора: Старая Золотовка, Михайлово и Костино-Горский. Век назад расстояние в десять верст считалось небольшим для пешего человека, вот жители трех хуторов и думали, что они близкие соседи. И чтобы не строить много школ, согласились на одну. Поэтому в 1891 школу построили году в Михайлове.

Сейчас начальная школа в Хрящах - подразделение Михайловской основной школы. В этом году кроме троих первоклассников здесь будут учиться еще четыре школьника: один ребенок - в четвертом классе и трое - третьеклассники. В прошлом году первый класс и вовсе не набрался.

Когда мало учеников, отвечать учителю приходится каждый урок, так что филонить не получится. Фото: ПОПОВА Екатерина

Количество - не показатель качества. Вера Андреевна довольна знаниями своих подопечных.

- В маленьком количестве есть свои плюсы. Ребят спрашивают на каждом занятии. От этого знания у наших малышей только лучше. Их учат всему, есть и английский язык, - говорит директор.

Помимо уроков с детьми занимаются на кружках. Фото: ПОПОВА Екатерина

Говорить, что сельские дети плохо образованы, ошибочно, - уверены в этой школе. По словам Веры Морозовой, хуторских ребят развивают как могут. На выбор - много дополнительных занятий: тут вам и шахматы, и кружок «Дончата», и «Школа добрых дел». Школьники четвертого класса по общей программе изучают основы православной культуры. А в свободное от уроков время педагоги вместе с детворой ходят в походы. Школа старается привить детям с мальства любовь к родному краю.УТРУТ НОС ГОРОДСКИМ

Кстати, уже более 30 лет в школе работают два учителя: Светлана Архипова и Ольга Унгуряну. Пришли они сюда еще девчушками на практику от института да так и остались насовсем.

Без обеда из школы не уйдешь. Фото: ПОПОВА Екатерина

ПРОВЕЛИ ИНТЕРНЕТ И НАЛАДИЛИ ПИТАНИЕ

Недавно в школе сделали ремонт, осовременили «старушку» гаджетами, провели интернет, поставили забор. А в прошлом году наладили и поставку обедов. Горячую еду каждый день привозят на автобусах из Михайловской школы. Кормят школьников отменно: хочешь ешь мясо, хочешь - рыбные блюда, фрукты, овощи и много других вкусностей.

Для организации питания было потрачено около 115 тысяч рублей из резервного фонда правительства Ростовской области. На эти деньги школа приобрела кухонную мебель, посуду и бытовую технику.

Горячие обеды ребятам привозят из другого поселения. Фото: ПОПОВА Екатерина

В хрящевской школе стараются сделать все возможное для комфорта детворы. В прихожей поставили новые шкафчики для одежды, а на стенах развесили детские рисунки и фото самых веселых моментов из школьной жизни. На окнах стоят горшки с комнатными цветами. Все как дома.

Теперь и не скажешь, что школе больше ста лет. Вот только облицовка, карнизы и фигурный цоколь предательски выдают возраст.

Детей учат любить природу и нередко водят в походы по окрестностям. Фото: ПОПОВА Екатерина

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