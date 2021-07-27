В Ростовской области задержали граждан из Средней Азии в майках с экстремистскими надписями

Внимание пограничников привлекла одежда прибывших из Узбекистана мужчин. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ Ростовской области задержали двух граждан среднеазиатских республик, открыто демонстрирующих поддержку экстремистским организациям, запрещенных на территории России. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ведомства.

ПО ПРИБЫТИЮ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ

Сообщается, что в международном пункте пропуска Ростова-на-Дону в аэропорту «Платов» пограничный наряд заприметил двух граждан, прибывших из Республики Узбекистан. Они выделялись из толпы необычным видом: на их верхней одежде можно было прочесть надписи, публично демонстрирующие запрещенные в России экстремистские организации.

Конечно, у пограничников возникли вопросы к двум прибывшим мужчинам. Их задержали.

- Задержаны граждане Республики Узбекистан возрастом 31 и 21 год, - уточнили «КП — Ростов-на-Дону» в ведомстве. - На их майках присутствовали надписи с указанием запрещенных в России экстремистских организаций.

ПОПАЛИ В ПОЛИЦИЮ

В отношении двух граждан Узбекистана возбудили дела об административных правонарушениях — по статье Кодекса об административных правонарушениях о пропаганде либо публичном демонстрировании нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ.

Теперь иностранцами занялась ростовская полиция.

Напомним, что по указанной статье КоАП предусмотрен административный арест на срок до 15 суток и конфискация самого предмета с экстремистской символикой или надписями.

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