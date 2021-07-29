В Ростовской области задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи фермеров из Китая

В убийстве семейной пары фермеров из Китая подозреваются четыре человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве в Адыгее супружеской четы фермеров из Китая. Об этом сообщает собственный источник «КП - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.
МЕНЬШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЗА ЖИЗНЬ
Новость о страшном убийстве супружеской пары на Юге России поразило республику Адыгею.
Убийство произошло 22 июля в поселке Подгорный недалеко от Майкопа. Там супружеская чета, приехавшая в Россию из Китая заниматься сельским хозяйством и овощными культурами, содержала теплицы. 56-летнего мужчину и его 57-летнюю супругу зверски пытали, а потом задушили. Из дома пропали 3,9 миллиона рублей.
ТРОИХ ЗАДЕРЖАЛИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В региональном следственном комитете Адыгеи возбудили уголовное дело. Подозрение пало на четверых подсобных рабочих, которые трудились в хозяйстве убитых фермеров. Они загадочным образом вдруг пропали с места трагедии.
Как сообщили корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, в ночь на 24 июля трое из них были задержаны близ Красного Сулина. Четвертый – в Краснодарском крае. Все оказались выходцами из Узбекистана в возрасте от 21 года до 28 лет. Задержанные взяты под сражу.
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