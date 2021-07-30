Розовое счастье зоопарка: в Ростове на свет появились птенцы фламинго

Впервые за 10 лет в зоопарке на свет появились птенцы фламинго. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоосаде донской столицы случилось пополнение. На свет впервые за десять (!) лет появились птенцы фламинго. Малышей, которые пока что еще лишь отдаленно напоминают розовых стройных красавцев и красавиц, - четыре. В зоопарке рассказали о том, что ждали этого несколько лет!

Птицы занесены в Красную книгу России. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

- Мы постоянно совершенствовали рацион и условия содержания, завозили специальную глину, чтобы птицы делали гнезда, - пояснили в зоосаде.

А как только зоологи обнаружили, что несколько пар фламинго сидят на гнездах, было принято решение временно ограничить передвижение по мосту над фламинго, чтобы минимизировать стресс для будущих родителей.

Как оказалось, маленькие птенцы вылуплялись по одному в неделю.

Впервые за 10 лет в зоопарке на свет появились птенцы фламинго. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

- Очень интересно наблюдать за их развитием. Сейчас их оперение светло-серого цвета. Старшие птенцы уже вовсю повторяют за родителями, купаются в озере и по-взрослому стоят на одной ноге, - рассказывают специалисты. - Это значимое событие для нас!

Зоологи также напомнили, фламинго данного вида занесены в Красную книгу России.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что серые волки Альма и Буч также стали родителями. Прибавление в их семействе случилось еще весной, но только летом детеныши выбрались из логова в открытый вольер.

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