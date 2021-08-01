Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин и команда поддержали наших гандболисток перед матчем с Испанией на Олимпиаде в Токио

Валерий Карпин вместе с подопечными болеют за донских гандболисток на Олимпиаде. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Донские футболисты клуба «Ростов» вместе с главным тренером команды Валерием Карпиным подбодрили ростовских гандболисток в составе российской сборной перед завтрашним матчем с Испанией. В «КП — Ростов-на-Дону» тоже вдохновились обращением.

ОБРАТИЛИСЬ К КАЖДОЙ

Парни сняли видео и выложили его на странице «Инстаграма» клуба. В нем они бросали мяч друг другу и называли имена семи ростовских гандболисток в составе сборной Олимпийского комитета России. После чего главный тренер футбольной команды, а с недавних пор и сборной России, Валерий Карпин пожелал спортсменкам удачи.

- Девчонки, футбольный клуб «Ростов» желает вам удачи в предстоящем матче. Мы в вас верим, и вы должны всех там обыграть! - напутствовал тренер.

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

Напомним, от Ростова-на-Дону в составе сборной по гандболу на Олимпиаде в Токио играют Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Виктория Калинина и Юлия Манагарова.

За наших девчонок болеют не только футболисты и ростовчане, но и животные. Так подопечная местного гандбольного клуба «Ростов-Дон», за который выступают наши девчонки, львица Олесия из Ростовского зоопарка уже не первый раз пытается предсказать исход всех матчей спортсменок. В первые два раза она предсказала победу, но в матче с Бразилией сборная ОКР сыграла вничью, а Швеции проиграли. В последний раз ее пророчество сбылось - наши обыграли Францию.

Уже завтра, в 8.15, российские гандболистки сразятся со сборной Испании. А мы желаем только удачи нашим девчатам!

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