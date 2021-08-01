Матч ФК «Ростов» — ФК «Зенит» 1 августа: онлайн-трансляция 2-го тура РПЛ

Встреча состоится в 20.00 на "Ростов Арене". Фото: ФК "Ростов".

Матч ФК «Ростов» — ФК «Зенит» 1 августа пройдет на стадионе «Ростов Арена». Игра 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет без зрителей и начнется в 20.00. Рассказываем, что известно до встречи, и следим за ходом игры.

17.15. В пяти последних играх "Ростов" одержал лишь одну победу, "Зенит" - три. Один матч команды провели вничью. Ранее "КП" публиковал прогноз на предстоящую встречу и подборку последних новостей клубов.

17.00. Предыдущие игры «Ростова» и «Зенита» прошли по-разному. «Ростов» проиграл «Динамо» со счетом 0:2, «Зенит» же обыграл «Химки» со счетом 1:3.