В правильности прогноза уверена даже олимпийская чемпионка: Ростовская львица предсказала итог гандбольного матча с Испанией на Олимпиаде в Токио

Подопечная ГК "Ростов-Дон" сделала свой выбор. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Уже завтра - в понедельник, в 8.15, по Москве наша сборная по гандболу на арене стадиона «Йойоги» в заключительном матче группового этапа встретится с Италией. До этого ситуация складывалась не в пользу наших девчат: ничья с Бразилией, одно поражение от Швеции, победа над не самым сильным соперником - Венгрией и еще один выигрыш в матче с Францией. Последняя победа обеспечила команде ОКР право сыграть в плей-офф. Но расслаблять не стоит.

В составе нашей сборной выступают семь гандболисток из клуба «Ростов-Дон», поэтому победы и поражения спортсменок ростовские болельщики принимают близко к сердцу. И вновь по традиции дончане пошли на поклон к ростовскому оракулу - львице Олесии, которая находится под опекой гандбольного клуба.

Сегодня вышел новый прогноз от величавой кошки. И в «КП - Ростов-на-Дону» решили разведать обстановку.

ДАЖЕ НЕ ВЗГЛЯНУЛА

Обряд все тот же — львице заносят в вольер одинаковые куски мяса с мини-версией флагов сборных команд.

Работники уже все подготовили к магическому действу: расставили флажки и разложили мясо. Осталось дождаться усатую Пифию.

Из своего логова не спеша выходит Леся. Гордой походкой идет она мимо собравшихся взрослых и детей, которые решили лично поприсутствовать в момент, когда свершится решение. Задача Леси проста - выбрать кусок.

Если в прошлые несколько раз она рассматривала оба варианта со сборными, то теперь ее величество не соизволило даже краешком глаза взглянуть на второй и хорошенько подумать. Усатая царская морда, не медля, подошла к своему фавориту в предстоящей игре. И им оказалась… сборная ОКР!

Дети и взрослые рады, Леся тоже. Чтобы она делала без гандбольных матчей. А тут мясо почти за просто так - только предскажи!

Но болельщики сомневаются в Олесиных прогнозах. Известно, что эта красотка трижды делала все наоборот - выбирала проигравшего. Но на игре с Францией львица не ошиблась и поставила на победителя. Остается верить, что хвостатая жрица опять ничего не напутала.

У ОДНОЙ ИСПАНКИ ЕСТЬ ТРАВМА

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро гандболистка Майя Петрова тоже верит в победу наших. Она проанализировала выступления сборных и сделала следующие выводы, вселяющие надежду.

- Не могу вспомнить, чтобы испанцы были обидчиками нашей команды и не считаю Испанию неудобным соперником, - делится мнением Майя. - Кстати, один из игроков противника - Александрина Барбоса - недавно перенесла тяжелую травму. Трудно говорить о ее физической кондиции. Но после таких травм и большого простоя у нее может что-то не получаться.

К тому же, со слов Майи Петровой, Испания не любит быстрый гандбол, как шведы. Поэтому у испанцев средний счет - 27 мячей. А у наших есть преимущество - быстрые края, от которых в игре с Венгрией было много отрывов. Поэтому у сборной ОКР есть большая вероятность забить много легких голов.

Напомним, завтра, в 8.15, пройдет матч сборной Олимпийского комитета России со сборной Испании. Теперь после слов олимпийской чемпионки о испанском противнике и предсказания Леси, шансы на победу наших только возросли. А нам остается пожелать удачи нашим девчатам!

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