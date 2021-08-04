Откровения уличного музыканта: «Выгоняют с людных мест, тычут деньги в нос и требуют «Владимирский централ»»

Некоторые прохожие не делают различия между уличными музыкантами и обыкновенными попрошайками Фото: Михаил ФРОЛОВ

В теплое время года и особенно летом на улицах Ростова можно увидеть уличных музыкантов. Пока одни выступления похожи на плохое караоке, другие действительно радуют слух, собирают толпу зрителей и море звонких монет. Это ли не счастье для уличного артиста: теплый вечер, волшебные огни на Пушкинской, неспешно гуляющие люди — красота! Но знающие дело изнутри скажут, что не все так радужно, как в красивой песне. Чем рискуют люди, выходящие петь на улицу, многое ли приобретают и почему не бросают этот ненадежный вид заработка, разобралась корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

НЕ ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО, А СТУПЕНЬ КАРЬЕРЫ

Я знакома лично со многими творческими людьми, среди которых есть музыканты, играющие на улицах рядом с баночкой для монет. Некоторые прохожие не делают различия между такими людьми и обыкновенными попрошайками, причитающими в автобусах «пода-а-айте на лечение!» или бабушками, которые настойчиво протягивают ко всем прохожим жестяную кружку. Я поговорила с самими артистами и выяснила, что для них уличная музыка — это не просто нужда и относительно легкие деньги.

Играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, например, на гитаре и худо-бедно петь под него умеют многие люди - не так уж и сложно этому научиться. Достаточно терпеливых тренировок и мало-мальски развитого музыкального слуха. Однако исполнять свои песни на улицу, понятное дело, выходит далеко не каждый. Как оказалось, это зависит не только от потребности в деньгах, которая, конечно, занимает первое место, но и от взгляда человека на музыку.

Творческие люди иногда и работают официально, и подрабатывают уличным пением Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый тип одаренных людей просто поют в компаниях, или что-то пробуют наигрывать для себя. Для них донести свое видение мира как можно большему числу слушателей — не главное. Такие люди скорее пойдут зарабатывать официально, ведь музыка для них — просто хобби.

Другие видят в музыке смысл своей жизни: они чаще выходят на улицы, и не смотрят на заработки уличного гитариста как на попрошайничество. Для таких людей это вовсе не унижение. Наоборот: если ты успешно привлекаешь внимание, можешь зацепить своим талантом, если слушатели на улице дают тебе много денег — ты молодец!

Музыканты, конечно, люди творческие, но это скромности не мешает. Они отмечают, чтобы выйти на улицу с гитарой и шляпой для пожертвований, нужна огромная смелость.

Хотят попробовать свои силы в уличной музыке многие - решается далеко не каждый.

- Это некий барьер, невидимый порог, который надо преодолеть. Чисто по-человечески вот так нести себя миру — это ужасно страшно. Для меня это тоже непросто, я бы очень хотел вот так прямо выйти и петь, но не осмеливаюсь. Еще ни разу на улицах не играл, - рассказывает бард с десятилетним опытом в музыке.

А самое главное - не у каждого получается заработать таким необычным способом. Одни могут простоять на улице с инструментом три часа, а в копилку им так ничего и не кинут. Другие за десять минут могут легко получить пару полтинников. Это зависит, конечно, от мастерства, от того насколько улица людная, от недели, времени суток, места, погоды, а еще - от твоей открытости к миру и людям, от желания и возможности исполнителя донести красоту и тепло своих песен, рассказали мне музыканты.

В переходах и возле торговых центров играть нельзя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ ЖИВЕТ УЛИЧНАЯ МУЗЫКА

Многие музыканты играют в центре города. Кажется, улица Пушкинская огромная: играй — не хочу, места всем хватит. Но это же место с большой конкуренцией: чтобы здесь заработать, нужно отлично играть, иначе все деньги перепадут в шляпу твоим конкурентам.

Одному из моих знакомых, автору собственных песен и гитаристу, удалось найти подход даже к придирчивой публике. Он регулярно подрабатывает, давая концерты на 2-3 часа на Пушкинской по выходным.

- Да я бы тут не стоял, но детей кормить надо, а одной зарплаты на жизнь не хватает, - замечает он, и продолжает петь.

- Неплохое место Набережная, - делится паренек из Шахт, который в Ростове проездом. - А на Пушкинской я тоже играл — там мало давали.

Под свою акустическую гитару он поет хитовые песни Виктора Цоя, на свой манер доказывая, что русский рок жив.

- В переходах сейчас запрещено играть, но я знаю парочку таких, где довольно людно, и за которыми не следят. Там отличная акустика, поешь, и тебя на много метров вокруг слышно, как в концертном зале - вот там места отличные, - рассказывает другой опытный ростовский гитарист.

На вопрос о том, гоняют ли стражи порядка, музыканты отвечают утвердительно.

- Было такое. Подошли два милиционера, когда играла в парке Революции вблизи фонтанов. Сказали: «Здесь запрещено играть, идите на Пушкинскую - там можно». Смущенно так выглядели, казалось, понимали, что для меня это заработок на хлеб, - вспомнила одна гитаристка.

По словам гитаристов, отгоняют их и охранники крупных торговых центров. Нельзя занимать места на лавочках около входов, где большая проходимость людей и сидеть выгодно. Нельзя возле парковок и на всей территории неподалеку, где людей как раз тоже много.

- Если организовывать длинный концерт из нескольких исполнителей, с аудиотехникой, микрофонами, колонками и так далее — то это можно только по согласованию с администрацией, - делится творческий парень. - Иначе прогнать могут даже оттуда, где просто с баяном/гитарой/губной гармошкой сидеть не запрещено.

Но даже если ты договорился с власть имущими, возникают другие проблемы. Аудиотехнику надо привезти или принести. На месте приходится искать розетку, куда можно все это подключить.

Уличные музыканты верят, что меняют мир к лучшему Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Иногда договариваемся с кафешками или даже с выездными с холодильниками для мороженого. Некоторые разрешают просто так подключаться, некоторые требуют плату. Иные просто говорят: нам ваши проблемы не интересы, идите со своим оборудованием от нас подальше, - рассказывает один из уличных исполнителей.

- Нам кидают полтинники, сотки, иной раз двухсотки, и, конечно же, много монеток. Еду давали - шоколадку, печенье, конфеты, моток копченой колбасы. Угощали даже ягодами и сигаретами, но мы не курим, - смеется певица, иногда выступающая на улицах со своим мужем. Оба — музыканты и мультиинструменталисты.

УРОЖАЙ: МОНЕТЫ, ПРОДУКТЫ, ОБИДЫ

В Питере и Москве заработки выше, рассказывают творческие люди. Говорят, могут дать даже пятитысячную банкноту, но это, конечно, редкость.

- В чехол еще ни разу не плюнули, кирпичом не кинули, чтобы обидели — такого не было, - добавляет девушка.

Кому-то повезло меньше, чем этой семейной паре.

- Смеются, обзывают, предлагают всякие непристойности. Подходят знакомиться всякие приставучие парни, как будто бы я тут для этого сижу, -делится другая девушка, подрабатывавшая так целое лето. - Пробовали сунуть мне в лицо недоеденное мороженое, когда я пела с закрытыми глазами. Все это очень обидно, не знаешь как реагировать.

- А у меня раза два хотели отобрать гитару. Неадекватные какие-то пацаны встречаются иногда: станет как вкопанный и просит: «Дай поиграть, ну дай!» - приводит случай еще одна исполнительница. - И не уходит, даже когда наотрез объясняешь: «нет!» Чужим людям я ни за что свою гитару в руки не дам.

Обижает многих уличных музыкантов ситуации, когда прохожие требуют музыку на заказ.

- Подходят, для виду шелестят купюрами вместо того, чтобы просто их положить в чехол, и говорят: «Спой что-нибудь повеселее!» Или сразу: «Владимирский централ можешь?», - продолжает перечислять виды публики музыкант. - Если отказываешься, дразнят: «Я хотел тебе денег дать, а ты капризничаешь!» Не понимают, что каждую песню нужно отдельно и достаточно долго разучивать. Я же не музыкальная шкатулка все-таки!

МУЗЫКА КАК ПРОФЕССИЯ И РЕЛИГИЯ

Один мой знакомый — идейный уличный музыкант. Несколько последних лет он не работает официально нигде, зарабатывая себе на жизнь преимущественно своей авторской музыкой.

Музыкантам перепадают купюры, монеты, еда, сигареты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бард родом из Донецка живет на два города, мотаясь туда-сюда. Пишет песни на русском и украинском языках, играет на акустической гитаре и настоящих по древней традиции сделанных гуслях.- Не хочу продавать себя в рабство, - заявляет он. - Я менестрель — это мое призвание, моя истинная профессия. Недавно поступил в университет, получаю теперь высшее образование по классу академической гитары. Кроме музыки мне ничего другого в жизни не надо.

- Мир отзывчив, и если ты неплохой человек, то ты нигде не пропадешь. Найдутся и деньги, и еда, и крыша над головой, - рассуждает он. - Бог с нами, он всегда поддерживает уличных музыкантов, -

Да, такие люди живут непривычно для большинства из нас — без стабильности, без работы с восьми до пяти. Но смотришь на их добрые улыбки и думаешь: наверное, и без таких людей обойтись нельзя. Они дарят нам красивую музыку, песни, радость и отдых.

- Мы верим в наше искусство, в наши песни, в то, что все мы - уличные артисты — не пустое место, но люди, несущие другим людям радость. Мы - сердце города, - рассуждает уличная гитаристка, и прижимает к себе музыкальный инструмент словно родного человека. - Нам есть, что сказать, что спеть, и так мы чуточку меняем мир к лучшему, а у кого получится душевнее?

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