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Общество4 августа 2021 10:00

Откровения уличного музыканта: «Выгоняют с людных мест, тычут деньги в нос и требуют «Владимирский централ»»

Сами артисты считают себя менестрелями и верят в свое искусство
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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Некоторые прохожие не делают различия между уличными музыкантами и обыкновенными попрошайками

Некоторые прохожие не делают различия между уличными музыкантами и обыкновенными попрошайками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В теплое время года и особенно летом на улицах Ростова можно увидеть уличных музыкантов. Пока одни выступления похожи на плохое караоке, другие действительно радуют слух, собирают толпу зрителей и море звонких монет. Это ли не счастье для уличного артиста: теплый вечер, волшебные огни на Пушкинской, неспешно гуляющие люди — красота! Но знающие дело изнутри скажут, что не все так радужно, как в красивой песне. Чем рискуют люди, выходящие петь на улицу, многое ли приобретают и почему не бросают этот ненадежный вид заработка, разобралась корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

НЕ ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО, А СТУПЕНЬ КАРЬЕРЫ

Я знакома лично со многими творческими людьми, среди которых есть музыканты, играющие на улицах рядом с баночкой для монет. Некоторые прохожие не делают различия между такими людьми и обыкновенными попрошайками, причитающими в автобусах «пода-а-айте на лечение!» или бабушками, которые настойчиво протягивают ко всем прохожим жестяную кружку. Я поговорила с самими артистами и выяснила, что для них уличная музыка — это не просто нужда и относительно легкие деньги.

Играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, например, на гитаре и худо-бедно петь под него умеют многие люди - не так уж и сложно этому научиться. Достаточно терпеливых тренировок и мало-мальски развитого музыкального слуха. Однако исполнять свои песни на улицу, понятное дело, выходит далеко не каждый. Как оказалось, это зависит не только от потребности в деньгах, которая, конечно, занимает первое место, но и от взгляда человека на музыку.

Творческие люди иногда и работают официально, и подрабатывают уличным пением

Творческие люди иногда и работают официально, и подрабатывают уличным пением

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый тип одаренных людей просто поют в компаниях, или что-то пробуют наигрывать для себя. Для них донести свое видение мира как можно большему числу слушателей — не главное. Такие люди скорее пойдут зарабатывать официально, ведь музыка для них — просто хобби.

Другие видят в музыке смысл своей жизни: они чаще выходят на улицы, и не смотрят на заработки уличного гитариста как на попрошайничество. Для таких людей это вовсе не унижение. Наоборот: если ты успешно привлекаешь внимание, можешь зацепить своим талантом, если слушатели на улице дают тебе много денег — ты молодец!

Музыканты, конечно, люди творческие, но это скромности не мешает. Они отмечают, чтобы выйти на улицу с гитарой и шляпой для пожертвований, нужна огромная смелость.

Хотят попробовать свои силы в уличной музыке многие - решается далеко не каждый.

- Это некий барьер, невидимый порог, который надо преодолеть. Чисто по-человечески вот так нести себя миру — это ужасно страшно. Для меня это тоже непросто, я бы очень хотел вот так прямо выйти и петь, но не осмеливаюсь. Еще ни разу на улицах не играл, - рассказывает бард с десятилетним опытом в музыке.

А самое главное - не у каждого получается заработать таким необычным способом. Одни могут простоять на улице с инструментом три часа, а в копилку им так ничего и не кинут. Другие за десять минут могут легко получить пару полтинников. Это зависит, конечно, от мастерства, от того насколько улица людная, от недели, времени суток, места, погоды, а еще - от твоей открытости к миру и людям, от желания и возможности исполнителя донести красоту и тепло своих песен, рассказали мне музыканты.

В переходах и возле торговых центров играть нельзя

В переходах и возле торговых центров играть нельзя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ ЖИВЕТ УЛИЧНАЯ МУЗЫКА

Многие музыканты играют в центре города. Кажется, улица Пушкинская огромная: играй — не хочу, места всем хватит. Но это же место с большой конкуренцией: чтобы здесь заработать, нужно отлично играть, иначе все деньги перепадут в шляпу твоим конкурентам.

Одному из моих знакомых, автору собственных песен и гитаристу, удалось найти подход даже к придирчивой публике. Он регулярно подрабатывает, давая концерты на 2-3 часа на Пушкинской по выходным.

- Да я бы тут не стоял, но детей кормить надо, а одной зарплаты на жизнь не хватает, - замечает он, и продолжает петь.

- Неплохое место Набережная, - делится паренек из Шахт, который в Ростове проездом. - А на Пушкинской я тоже играл — там мало давали.

Под свою акустическую гитару он поет хитовые песни Виктора Цоя, на свой манер доказывая, что русский рок жив.

- В переходах сейчас запрещено играть, но я знаю парочку таких, где довольно людно, и за которыми не следят. Там отличная акустика, поешь, и тебя на много метров вокруг слышно, как в концертном зале - вот там места отличные, - рассказывает другой опытный ростовский гитарист.

На вопрос о том, гоняют ли стражи порядка, музыканты отвечают утвердительно.

- Было такое. Подошли два милиционера, когда играла в парке Революции вблизи фонтанов. Сказали: «Здесь запрещено играть, идите на Пушкинскую - там можно». Смущенно так выглядели, казалось, понимали, что для меня это заработок на хлеб, - вспомнила одна гитаристка.

По словам гитаристов, отгоняют их и охранники крупных торговых центров. Нельзя занимать места на лавочках около входов, где большая проходимость людей и сидеть выгодно. Нельзя возле парковок и на всей территории неподалеку, где людей как раз тоже много.

- Если организовывать длинный концерт из нескольких исполнителей, с аудиотехникой, микрофонами, колонками и так далее — то это можно только по согласованию с администрацией, - делится творческий парень. - Иначе прогнать могут даже оттуда, где просто с баяном/гитарой/губной гармошкой сидеть не запрещено.

Но даже если ты договорился с власть имущими, возникают другие проблемы. Аудиотехнику надо привезти или принести. На месте приходится искать розетку, куда можно все это подключить.

Уличные музыканты верят, что меняют мир к лучшему

Уличные музыканты верят, что меняют мир к лучшему

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Иногда договариваемся с кафешками или даже с выездными с холодильниками для мороженого. Некоторые разрешают просто так подключаться, некоторые требуют плату. Иные просто говорят: нам ваши проблемы не интересы, идите со своим оборудованием от нас подальше, - рассказывает один из уличных исполнителей.

- Нам кидают полтинники, сотки, иной раз двухсотки, и, конечно же, много монеток. Еду давали - шоколадку, печенье, конфеты, моток копченой колбасы. Угощали даже ягодами и сигаретами, но мы не курим, - смеется певица, иногда выступающая на улицах со своим мужем. Оба — музыканты и мультиинструменталисты.

УРОЖАЙ: МОНЕТЫ, ПРОДУКТЫ, ОБИДЫ

В Питере и Москве заработки выше, рассказывают творческие люди. Говорят, могут дать даже пятитысячную банкноту, но это, конечно, редкость.

- В чехол еще ни разу не плюнули, кирпичом не кинули, чтобы обидели — такого не было, - добавляет девушка.

Кому-то повезло меньше, чем этой семейной паре.

- Смеются, обзывают, предлагают всякие непристойности. Подходят знакомиться всякие приставучие парни, как будто бы я тут для этого сижу, -делится другая девушка, подрабатывавшая так целое лето. - Пробовали сунуть мне в лицо недоеденное мороженое, когда я пела с закрытыми глазами. Все это очень обидно, не знаешь как реагировать.

- А у меня раза два хотели отобрать гитару. Неадекватные какие-то пацаны встречаются иногда: станет как вкопанный и просит: «Дай поиграть, ну дай!» - приводит случай еще одна исполнительница. - И не уходит, даже когда наотрез объясняешь: «нет!» Чужим людям я ни за что свою гитару в руки не дам.

Обижает многих уличных музыкантов ситуации, когда прохожие требуют музыку на заказ.

- Подходят, для виду шелестят купюрами вместо того, чтобы просто их положить в чехол, и говорят: «Спой что-нибудь повеселее!» Или сразу: «Владимирский централ можешь?», - продолжает перечислять виды публики музыкант. - Если отказываешься, дразнят: «Я хотел тебе денег дать, а ты капризничаешь!» Не понимают, что каждую песню нужно отдельно и достаточно долго разучивать. Я же не музыкальная шкатулка все-таки!

МУЗЫКА КАК ПРОФЕССИЯ И РЕЛИГИЯ

Один мой знакомый — идейный уличный музыкант. Несколько последних лет он не работает официально нигде, зарабатывая себе на жизнь преимущественно своей авторской музыкой.

Музыкантам перепадают купюры, монеты, еда, сигареты

Музыкантам перепадают купюры, монеты, еда, сигареты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бард родом из Донецка живет на два города, мотаясь туда-сюда. Пишет песни на русском и украинском языках, играет на акустической гитаре и настоящих по древней традиции сделанных гуслях.- Не хочу продавать себя в рабство, - заявляет он. - Я менестрель — это мое призвание, моя истинная профессия. Недавно поступил в университет, получаю теперь высшее образование по классу академической гитары. Кроме музыки мне ничего другого в жизни не надо.

- Мир отзывчив, и если ты неплохой человек, то ты нигде не пропадешь. Найдутся и деньги, и еда, и крыша над головой, - рассуждает он. - Бог с нами, он всегда поддерживает уличных музыкантов, -

Да, такие люди живут непривычно для большинства из нас — без стабильности, без работы с восьми до пяти. Но смотришь на их добрые улыбки и думаешь: наверное, и без таких людей обойтись нельзя. Они дарят нам красивую музыку, песни, радость и отдых.

- Мы верим в наше искусство, в наши песни, в то, что все мы - уличные артисты — не пустое место, но люди, несущие другим людям радость. Мы - сердце города, - рассуждает уличная гитаристка, и прижимает к себе музыкальный инструмент словно родного человека. - Нам есть, что сказать, что спеть, и так мы чуточку меняем мир к лучшему, а у кого получится душевнее?

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