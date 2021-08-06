«С одними дружу, других вношу в черный список»: мастер маникюра из Ростова-на-Дону откровенно рассказала, что думает о клиентах

У хорошего мастера маникюра обязательно будет "черный список" клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ростова-на-Дону, 31-летняя Наталья Иванова (имя изменено - прим. ред) решила три года назад поменять свою жизнь. Устав от работы в душном офисе, от поездок на общественном транспорте, женщина сменила профессию на мастера маникюра. Обо всех нюансах новой профессии Наталья рассказала корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

Поначалу, говорит, было трудно привыкнуть к тому, что оплата не фиксированная.

-Тут, как говорится, что потопаешь, то и полопаешь. Первый год заработок был небольшим, клиентская база- не стабильная. Сейчас же отбоя от клиентов нет. Ногти пилю с утра и до вчера, - рассказывает Наталья.

«ЗНАЮ ВСЕ СПЛЕТНИ В РАЙОНЕ»

От идеи работать в салоне женщина отказалась сразу.

- Я живу в одном из спальных микрорайонов и принимаю людей на дому. Мои клиентки – мои же соседи, женщины со средним достатком, которые не хотят тратить лишнюю тысячу за то, чтобы работу им сделали в салоне, - продолжает Наталья.

Мастер маникюра признается, что клиентскую базу ей помогли набить соцсети, чаты и сарафанное радио. По словам Натальи, для того, чтобы сделать клиентке маникюр, у нее уходит час-полтора. За это время бьюти-мастер успевает узнать все сплетни.

- Есть очень разговорчивые дамочки. Сообщат в подробностях о своей личной жизни, о соседке и даже расскажут о том, что происходит в школе у ее ребенка. Иногда мне действительно интересно слушать. Особенно про школу, ведь она у нас в районе одна, и в нее ходит и мой ребенок, - продолжает женщина.

- А, бывает, попадают такие болтушки, что за час работы с ними возникает ощущение, словно я не ногти пилила, а вагоны разгружала. Иногда после одной такой клиентки я потом морально вымотана весь день.

Хуже болтушек, пожалуй, только дамочки с запросами.

- Придет ко мне женщина делать маникюр за тысячу рублей, а требования такие, словно она в элитном салоне. То ноготок не так подпилила, то растворимый кофе она не пьет, - делится мастер маникюра.

При этом Наталья говорит, что уверенна в своих профессиональных навыках, поэтому ей втройне обидно, когда начинают критиковать ее работу.

- Тут прям собираюсь с силами, чтобы не ответить резко. Ведь одно дело, когда критика действительно аргументирована, а другое –когда просто придираются, - рассказывает ростовчанка.

«ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЯТКИ»

Есть еще один тип клиентов, с которым непросто работать. Тут речь идет уже не о человеческих качествах, а о том, насколько женщина привыкла следить за собой.

- Таких я про себя называю «праздничные пятки». Обычно эти клиентки вспоминают о том, что они женщины, по особым случаям: свадьба, день рождения, Новый год. Поэтому у них очень запущенные руки, а про ноги вообще молчу. Некоторые и вовсе грызут кутикулы, меня это откровенно бесит, - продолжает Наталья.

Ну и, «вишенка на торте», боль всех сотрудников бьюти-индустрии – непостоянные клиентки.

- Они могут назначить маникюр на семь утра. А за 15 минут до приема сообщить, что не придут. Или вовсе не поставить в известность об изменившихся планах. Для меня это история о неуважении ко мне и к другим женщинам, которым я отказала в услуге из-за того, что временное окно было уже занято, - делится Наталья.

ВЫХОД НАЙДЕН

К счастью, Наталья уже может сама выбирать клиентов. Если первый год она принимала всех желающих, то сейчас - только «своих».

- Если, по какой-то причине, мне с клиентом было некомфортно работать, то я просто отказываю ему в последующих записях. Объясняю это тем, что все время расписано. Открою секрет – у всех мастеров есть свой «черный список клиентов», - говорит ростовчанка.

ДРУЖБА И ВДОХНОВЕНИЕ

После того, как в телефоне у мастера появился «черный список», работа начала приносить не только материальное, но и моральное вдохновение.

- Сейчас ко мне приходят девчонки, которых я могу смело назвать своими приятельницами. А некоторых даже подругами. Я с ними на одной волне. Можем и поболтать во время работы, и помолчать. И когда я вижу, что клиенту нравится моя работа, мне хочется стараться еще больше. Могу смело сказать, что «свой» клиент – это источник вдохновения для мастера, - подытожила Наталья.

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