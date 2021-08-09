Массовая гибель рыбы в Аксайском районе привлекла внимание Минприроды

Специалисты разбираются в причинах массовой гибели рыбы в Аксайском районе. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В социальных сетях донской столицы стала появляться информация о том, что в пруду РСМ-2 в Аксайском районе произошла массовая гибель рыбы. Очевидцы в доказательство своих слов приложили видео, на котором были отчетливо видны тушки рыб, плавающих на поверхности воды брюхом вверх. Вся вода на записи была покрыта неизвестной зеленой пленкой.

После появления видеозаписи в сетях произошедшим заинтересовались в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Инспекторы уже выехали к месту происшествия и в настоящее время занимаются поисками водоема с дохлой рыбой, чтобы убедиться, что опубликованная в социальной сети информация окажется достоверной.

- Если нарушения действительно будут выявлены, то информацию передадут в Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. А уж они дальше будут устанавливать причину произошедшего, - сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

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