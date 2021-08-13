На Ростовскую область надвигается таинственный мезоциклон

На Ростовскую область надвигается жуткий мезоциклон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупредили жителей донского региона о приближении мезоциклона. Иначе говоря, это субтропический штор. О его появлении и о том, чего стоит ждать дончанам, рассказал "КП - Ростов-на-Дону" ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

- Ситуация довольно необычная. В восточной части Черного моря сформировался субтропический шторм. Это русский аналог тропического шторма. Разница лишь в том, что он имеет не вертикальную термодинамическую структуру, зона ветров несколько смещена от центра, а зона осадков расположена неконцентрическими кругами, - рассказал Леонид Старков.

По его словам, субтропический шторм - явление очень редкое в наших широтах. Такие явления формируются даже не каждый сезон. Оно уже начало оказывать влияние на погоду - минувшей ночью прошли сильные, а местами даже очень сильные дожди.

- Влияние субтропического шторма продлится два-три дня, практически выходные. Самые сильные дожди придутся на пятницу, 13 августа, и на субботу, 14 августа. В прибрежных районах осадки будут сопровождаться штормовым ветром, который будет дуть с севера или северо-востока. В Ростовской области и Приазовье будут наблюдаться выгонные явления и подъем уровня воды в водоемах, - добавил Старков.

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