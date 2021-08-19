В Калмыкии при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли трое детей и двое взрослых

Причина аварии пока не сообщается. Фото: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

В республике Калмыкия в пригороде Элисте произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Происшествие случилось 19 августа около 9 часов утра.

Как сообщили в МЧС по республике, «КамАЗ» и «Ниссан Альмера» столкнулись на участке объездной дороги. В результате аварии погибли пять пассажиров иномарки.

Автомобили столкнулись на объездном участке трассы. Фото: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

— Скончались двое взрослых и трое детей. В настоящее время подразделения извлекают тела погибших, — прокомментировали в МЧС.

В каком состоянии находятся водители автомобилей, пока неизвестно. Не сообщается и причина аварии.

В МЧС пояснили, что розлива топлива не зафиксировано, а движение не затруднено. В настоящее время на месте кроме МЧС на месте работают республиканская Госавтоинспекция, Медицина катастроф и Центр гражданской защиты.