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Происшествия19 августа 2021 10:54

В Калмыкии при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли трое детей и двое взрослых

На месте ДТП работают спасатели, полицейские и медики
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Причина аварии пока не сообщается. Фото: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

Причина аварии пока не сообщается. Фото: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

В республике Калмыкия в пригороде Элисте произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Происшествие случилось 19 августа около 9 часов утра.

Как сообщили в МЧС по республике, «КамАЗ» и «Ниссан Альмера» столкнулись на участке объездной дороги. В результате аварии погибли пять пассажиров иномарки.

Автомобили столкнулись на объездном участке трассы. Фото: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

Автомобили столкнулись на объездном участке трассы. Фото: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.

— Скончались двое взрослых и трое детей. В настоящее время подразделения извлекают тела погибших, — прокомментировали в МЧС.

В каком состоянии находятся водители автомобилей, пока неизвестно. Не сообщается и причина аварии.

В МЧС пояснили, что розлива топлива не зафиксировано, а движение не затруднено. В настоящее время на месте кроме МЧС на месте работают республиканская Госавтоинспекция, Медицина катастроф и Центр гражданской защиты.

Авария на трассе Р-216
Видео: главное управление МЧС по Республике Калмыкия.
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