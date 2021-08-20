Лучшие и худшие школы Ростова-на-Дону 2021: публикуем рейтинг по результатам ЕГЭ

Трое учеников не смогли сдать обязательный экзамен по русскому языку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы Ростова-на-Дону 2021 оценили в управлении образования города. Рассказываем, какие образовательные учреждения лучшие и худшие результаты по итогам Единого государственного экзамена.

СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего в этом году ЕГЭ и ОГЭ сдавали почти 15 тысяч выпускников девятого и одиннадцатого классов. Результаты экзаменов, в среднем, оказались лучше, чем в прошлом году. Так, минимальный порог по обязательному предмету, русскому языку, не преодолели только три ученика. В прошлом году насчитывалось 32 таких случая.

Кроме того, оказался выше средний балл по русскому языку и другим предметам: математике, географии, литературе, обществознании и другим. 49% работ были написаны выше чем на 70 баллов, а 73 работы — на максимальные 100 баллов.

АУТСАЙДЕРЫ

Как рассказала начальник управления образования Виктория Чернышова, два учреждения показали результат значительно ниже среднего. Речь идет о школах № 101 и № 104 в Ворошиловском районе. Средний балл по ЕГЭ оказался настолько низким, что оба учреждения вошли в федеральный перечень школ с низкими образовательными результатами.

По словам Виктории Чернышовой, в школах-аутсайдерах будут приняты меры по трем направлениям: обеспечение кадровым ресурсом, ресурсная база учебных лабораторий, методическое обеспечение учебного процесса.

ЛУЧШИЕ

В управлении также выделили учреждения, в которых больше всего учеников показали результат свыше 250 баллов. Это юридическая гимназия № 9 и классический лицей в Железнодорожном районе, школа № 5 в Кировском районе и гимназия № 14 в Пролетарском районе.

При этом в федеральные рейтинги лучших вошли две другие школы. Согласно рейтингу аналитического агентства RAEX, в топ школ по конкурентоспособности учеников вошел лицей классического элитарного образования. Учреждение расположилось на 19-м месте. Лицей № 4 стал одной из лучших школ, которые готовят абитуриентов для технических вузов. Лицей занял 46-место соответствующего рейтинга.

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