Две школы оказались худшими в Ростове по результатам ЕГЭ

Теперь в школах № 101 и 104 проведут проверки Фото: Мария ЛЕНЦ

Две школы Ростова оказались в числе худших по результатам итоговых экзаменов среди выпускников. Об этом на заседании коллегии администрации города рассказала глава управления образования Виктория Чернышова.

- За достаточно хорошими достижениями есть учреждения, которые дали нам результат значительно ниже среднего. Школы № 101 и 104 вошли в федеральный перечень с низкими образовательными результатами. Теперь нам предстоит точечная работа, которая позволит принять исчерпывающие меры, - заявила Виктория Чернышова.

Низкие показатели не характеризуют весь город. В 2021 году в школах наоборот увеличилось количество высокобалльников, добавила руководитель управления образования.

- 49% от всех работ написаны в этом году более чем на 70 баллов, 73 работы - на 100 баллов. Наибольшее количество выпускников, показавших результат по трем предметам свыше 250 баллов обучались в гимназии имени Сперанского, в школе № 5, гимназии № 14, в Классическом лицее, - рассказала Виктория Чернышова.

Она также отметила, что большинство юношей и девушек по-прежнему предпочитают сдавать экзамены по обществознанию, информатике и физике. Кроме этого, в последнее время молодежь увлеклись химией и биологией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школы Ростовской области начнут учебный год в очном формате

В образовательных учреждениях должны строго следить за санитарной безопасностью (подробности)

Школы Ростова будут работать в особом режиме из-за COVID-19

Для детей сделали дополнительные входы и выходы, а также завезли фильтры и антисептики для рук (подробности)