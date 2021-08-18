1 сентября линейки в Ростовской области проведут только для первоклассников

Учебный год этой осенью начнут в очном формате Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября в Ростовской области линейки проведут только для первоклассников. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Под запретом остаются любые мероприятия с участием детей. 1 сентября должны проводить на улице исключительно для 1 классов. Могут участвовать родственники, не более двух человек. И взрослые, и дети должны соблюдать все санитарные требования, в том числе в том числе поддерживать дистанцию и масочный режим, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Решение о том, как будет проходить первый день для остальных учеников, примут в Минобре с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Как ранее пояснили «КП - Ростов-на-Дону», 1 сентября занятий, скорее всего, не будет. Их заменят торжественными классными часами в отдельных кабинетах.

В целом же учебный год этой осенью начнут в очном формате. Такое решение приняли из-за постепенной стабилизации ситуации с заболеваемостью в образовательных учреждениях. Сейчас продолжает снижаться количество случаев COVID-19 среди учителей. Это произошло благодаря вакцинации, сформировался коллективный иммунитет.

- Среди школьников заболеваемость остановилась на уровне, но остается минимальной среди всех возрастных групп. Среди персонала количество случаев COVID-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе она почти в три раза снизилась по сравнению с предыдущим периодом, - рассказал Евгений Ковалев.

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