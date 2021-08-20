Обладательница титула «Мисс Россия» объявила, что стала бабушкой сразу четверых внуков

Татьяна Котова рассказала о том, насколько насыщена ее жизнь. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная блондинка, певица и модель Татьяна Котова рассказала в своем блоге в «Инстаграм» о том, насколько насыщена ее жизнь.

- Я без работы - вообще не я! Всегда так было. Я умудряюсь везде ее найти и всегда быть при деле, даже на отдыхе,- рассказала певица.

Сейчас, например, девушка совмещает сразу несколько работ. Татьяна Котова перечислила, какие именно: певица, блогер, дизайнер одежды, предприниматель и управленец, модель, актриса, эксперт в индустрии красоты.

- А я еще, на минутку, как и все, имею личную жизнь и двух собачат, одна из которых недавно родила четверых и сделала меня «бабушкой». А за ними всеми уход нужен не меньше, чем за детьми. Только не надо писать про моих собственных детей, у меня они будут в любом случае, не переживайте, - обратилась девушка к подписчикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Татьяна Котова перечислила приметы, в которые верит

А также дала советы подписчикам (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Самая красивая Россиянка Алина Санько прервала молчание после конкурса «Мисс Вселенная» в Америке

Девушку из Азова не вошла даже в 20-ку красавиц (подробнее)