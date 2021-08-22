Пять человек погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика под Ростовом

В Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, около половины пятого вечера на трассе Сальск - Гигант. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Lada Kalina ехал из Сальска в станицу Егорлыкскую и выехал на встречную полосу там, где это не запрещено, но не убедился в безопасности маневра и на полной скорости врезался в ГАЗель под управлением 40-летнего шофера.

Фото: ГУ МЧС по РО

В результате столкновения погибли пять человек, в их числе было двое детей 12 лет и 1,9 лет. Еще одна женщина получила травмы различной степени тяжести и была незамедлительно госпитализирована прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС по РО

- Организовано реагирование оперативных служб. От МЧС задействовано семь человек и три единицы техники. Наши подразделения деблокировали женщину, передали карете скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС по РО

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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