Прокуратура инициировала проверку по факту ДТП с шестью погибшими в Ростовской области

В легковом авто ехала семья и их соседка. Фото: ГУ МЧС по РО

Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту смертельного ДТП, которое случилось вечером 22 августа в Сальском районе Ростовской области. В аварии с участием двух автомобилей погибли 5 человек, в том числе - двое несовершеннолетних, позже пострадавшая скончалась в больнице, и погибших стало шестеро. В "КП - Ростов-на-Дону" узнали обстоятельства произошедшего.

ГАЗЕЛЬ СТОЛКНУЛАСЬ С ЛЕГКОВУШКОЙ

Сообщение об аварии поступило в полицию в 16.20. На 58-м километре автодороги "Егорлыкская - Сальск" между Сальском и поселком Гигант. 44-летний водитель "Лады Калины", по предварительным данным, двигался со стороны Сальска, выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон разрешен, и столкнулся с ехавшей навстречу ГАЗелью под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП на месте погибли пять человек: в ГАЗели произошло возгорание, водитель автомобиля погиб. В "Калине", в которой ехала семья и их соседка, погиб водитель и три его пассажира, в том числе двое детей, девочки - одной было 12 лет, другой - год и 9 месяцев. Единственную выжившую, женщину 43 лет, прибывшие на место медики госпитализировали в сальскую ЦРБ. Позже она скончалась в больнице. Таким образом, число жертв трагедии достигло шести.

На месте погибли водитель ГАЗели, водитель "Калины и три его пассажира. Единственная вышившая в аварии скончалась в больнице. Фото: ГУ МЧС по РО

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

На месте работает следственная оперативная группа. По факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

- На место незамедлительно выехали заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Сальского района, - говорится в сообщении ведомства. - Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

Напомним, это уже вторая авария со смертельным исходом на юге Ростовской области. Так, в пятницу, 20 августа, на трассе "Сальск - Яшалта" ехавшая в сторону калмыцкой Яшалты легковушка зацепила на мокрой дороге обочину, и машину выбросило на встречку, где произошло столкновение с ГАЗелью.

ехал в сторону Яшалты и после затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге. В результате этого водитель потерял управление и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречной ГАЗелью. В ДТП попали 11 человек - 5 пассажиров легкового автомобиля и 6 - из ГАЗели. Все были госпитализированы, одна из пострадавших скончалась в ЦРБ Сальского района.

В ГИБДД по Ростовской области напоминают водителям о соблюдении скоростного режима на дорогах региона и рекомендуют убеждаться в безопасности маневра прежде чем пойти на обгон.

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