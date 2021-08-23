Ремни безопасности не уберегли во время обгона: подробности ДТП с шестью погибшими, среди которых двое детей, озвучили в ГИБДД

На месте погибли пять человек, единственная выжившая скончалась в больнице в тот же день. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В воскресенье, 22 августа, на трассе «Сальск - Гигант» на юге Ростовской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибли шесть человек, в их числе двое детей - 12 лет и 1,9 лет. По факту аварии в Сальском районе прокуратура Ростовской области организовала проверку. «КП - Ростов-на-Дону» созвонилась с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Александром Мухиным и узнала подробности случившегося.

УЧАСТОК АВАРИЙНО-ОПАСНЫМ НЕ БЫЛ

- Данный участок улично-дорожной сети за период 2020–2021 не характеризуется как аварийно-опасный. ДТП за это время до настоящего момента зарегистрировано не было, - доложил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Александр Мухин. - Дорога прямая, горизонтальная. Ширина проезжей части - 11 метров: по одной полосе в каждом направлении, ширина полос составляет 5,5 метра. В ходе осмотров и проведения обследования данного участка недостатков содержания выявлено не было.

По словам Александра Владимировича, совершать выезд на встречную полосу в случае обгона на этом участке правилами не запрещено, и ширина дороги позволяет это сделать. Также известно, что на данном промежутке камеры установлены не были. Сейчас же планируется пересмотреть дислокацию установки приборов фиксации.

Смертельная авария произошла в воскресенье ранним вечером. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

КАЖДЫЙ БЫЛ ПРИСТЕГНУТ

Что касается безопасности участников ДТП, то все они были пристегнуты ремнями безопасности. Погибший ребенок, которому должно было исполниться два годика, передвигался в детском автокресле, которое было надежно зафиксировано. Тем не менее скрещенный разъезд не оставил шансов для того, чтобы человек остался жив.

- Если говорить конкретно о выезде на полосу встречного движения, то каждое девятое ДТП, в целом по России, сопряжено с выездом на встречную полосу. Всегда такие происшествия - резонансные. Именно в них люди погибают или получают тяжелые травмы, - уточняет начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что Ростовская область является транзитным регионом. Поэтому в летнее время нагрузка на дорогах возрастает. В областной Госавтоинспекции напоминают: водителям следует быть более внимательными при выезде за город. Всегда нужно осознавать, что от их действий зависит как своя жизнь и безопасность, так и жизнь других участников движения.

"Газель" перевернулась и загорелась вместе с водителем. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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