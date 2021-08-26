Паралимпийские Игры в Токио 2021: расписание выступлений донских спортсменов

Донские паралимпийцы выступают в шести видах спорта. Фото: сайт правительства Ростовской области

Паралимпийские Игры в Токио 2021 стартовали 24 августа. Ростовскую область представляют 11 атлетов. В «КП — Ростов-на-Дону» составили расписание, когда болеть за наших.

11 ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Всего на Паралимпиаде будет разыграно 539 комплектов наград из 22 видов спорта. Нашу национальную команду представляет 241 спортсмен, от донского региона в Токио отправились 11 паралимпийцев.

- За время участия в Паралимпийских играх с 1988 по 2012 год донские спортсмены завоевали 13 медалей, среди которых 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Восемь представителей нашей команды выступят среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Алексей Чуркин, Евгения Галактионова, Александр Ельмин и Владимир Свиридов поборются за медали в легкой атлетике и толкании ядра. Елена Иванова пробежит дистанции 100 и 200 метров, Александр Скалиух будет соревноваться в плавании, Анна Бычкова — в триатлоне, Надежда Андреева — в гребле. Еще трое дончан примут участие в соревнованиях по спорту слепых. Мария Ульяненко — в легкой атлетике (забег на 400 метров), Дарья Лукьяненко и Владимир Сотников — в плавании.

КОГДА СМОТРЕТЬ

26 августа первым от Ростовской области в плавании слепых выступил Владимир Сотников. Стометровку на спине он преодолел за 28,68 секунды, и завоевал бронзовую медаль. Первым финишировал белорусский спортсмен, вторым — канадец.

ПЛАВАНИЕ

Владимир Сотников

27 августа

3.00 — 400 м, вольный стиль — S13, предварительный заплыв

11.00 - 400 м, вольный стиль — S13, финал

30 августа

3.00 - 200 м, комплексное соревнование, SM13 предварительный заплыв

11.00 - финал

31 августа

3.00 - смешанная эстафета 4x100 м, вольный стиль, предварительный заплыв

11.00 — финал

Дарья Лукьяненко

27 августа

3.00 — 400 м, вольный стиль — S13, предварительный заплыв

11.00 - 400 м, вольный стиль — S13, финал

30 августа

3.00 - 200 м, комплексное соревнование, SM13

11.00 — финал

1 сентября

3.00 - 100 м, брасс — SB13, предварительные заплывы

Александр Скалиух

29 августа

3.00 - 50 м, вольный стиль, S9, предварительный заплыв

11.00 — финал

2 сентября

3.00 - 100 м, баттерфляй, S9, предварительный заплыв

11.00 — финал

3 сентября

3.00 - эстафета 4х100 м, комбинированная эстафета, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Алексей Чуркин

28 августа

13.00 - мужчины, метание булавы, F32, финал

31 августа

13.00 - толкание ядра — F32 финал

Елена Иванова

28 августа

13.00 - бег на 200 м, Т36, предварительный этап

29 августа

3.30 — бег на 200 м, Т36, финал

1 сентября

3.30 - бег на 100 м, Т36, предварительный этап

Владимир Свиридов

31 августа

3.30 - мужчины, толкание ядра F 36, финал

Евгения Галактионова

1 сентября

13.00 - женщины, толкание ядра F 32, финал

Александр Ельмин

2 сентября

13.00 - толкание ядра, F 35, финал

Мария Ульяненко

2 сентября

13.00 - бег на 400м, Т13, предварительный этап

4 сентября

3.30 - бег на 400м, Т13, финал

ТРИАТЛОН

Анна Бычкова

29 августа

0.30 — финал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Надежда Андреева

2 сентября

3.30 - KL2, предварительный этап

4 сентября

3.30 — KL2, полуфинал и финал

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