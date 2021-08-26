Паралимпийские Игры в Токио 2021: расписание выступлений донских спортсменов

Донские паралимпийцы выступают в шести видах спорта. Фото: сайт правительства Ростовской области
Паралимпийские Игры в Токио 2021 стартовали 24 августа. Ростовскую область представляют 11 атлетов. В «КП — Ростов-на-Дону» составили расписание, когда болеть за наших.
11 ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
Всего на Паралимпиаде будет разыграно 539 комплектов наград из 22 видов спорта. Нашу национальную команду представляет 241 спортсмен, от донского региона в Токио отправились 11 паралимпийцев.
- За время участия в Паралимпийских играх с 1988 по 2012 год донские спортсмены завоевали 13 медалей, среди которых 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
Восемь представителей нашей команды выступят среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Алексей Чуркин, Евгения Галактионова, Александр Ельмин и Владимир Свиридов поборются за медали в легкой атлетике и толкании ядра. Елена Иванова пробежит дистанции 100 и 200 метров, Александр Скалиух будет соревноваться в плавании, Анна Бычкова — в триатлоне, Надежда Андреева — в гребле. Еще трое дончан примут участие в соревнованиях по спорту слепых. Мария Ульяненко — в легкой атлетике (забег на 400 метров), Дарья Лукьяненко и Владимир Сотников — в плавании.
КОГДА СМОТРЕТЬ
26 августа первым от Ростовской области в плавании слепых выступил Владимир Сотников. Стометровку на спине он преодолел за 28,68 секунды, и завоевал бронзовую медаль. Первым финишировал белорусский спортсмен, вторым — канадец.
ПЛАВАНИЕ
Владимир Сотников
27 августа
3.00 — 400 м, вольный стиль — S13, предварительный заплыв
11.00 - 400 м, вольный стиль — S13, финал
30 августа
3.00 - 200 м, комплексное соревнование, SM13 предварительный заплыв
11.00 - финал
31 августа
3.00 - смешанная эстафета 4x100 м, вольный стиль, предварительный заплыв
11.00 — финал
Дарья Лукьяненко
27 августа
3.00 — 400 м, вольный стиль — S13, предварительный заплыв
11.00 - 400 м, вольный стиль — S13, финал
30 августа
3.00 - 200 м, комплексное соревнование, SM13
11.00 — финал
1 сентября
3.00 - 100 м, брасс — SB13, предварительные заплывы
Александр Скалиух
29 августа
3.00 - 50 м, вольный стиль, S9, предварительный заплыв
11.00 — финал
2 сентября
3.00 - 100 м, баттерфляй, S9, предварительный заплыв
11.00 — финал
3 сентября
3.00 - эстафета 4х100 м, комбинированная эстафета, финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Алексей Чуркин
28 августа
13.00 - мужчины, метание булавы, F32, финал
31 августа
13.00 - толкание ядра — F32 финал
Елена Иванова
28 августа
13.00 - бег на 200 м, Т36, предварительный этап
29 августа
3.30 — бег на 200 м, Т36, финал
1 сентября
3.30 - бег на 100 м, Т36, предварительный этап
Владимир Свиридов
31 августа
3.30 - мужчины, толкание ядра F 36, финал
Евгения Галактионова
1 сентября
13.00 - женщины, толкание ядра F 32, финал
Александр Ельмин
2 сентября
13.00 - толкание ядра, F 35, финал
Мария Ульяненко
2 сентября
13.00 - бег на 400м, Т13, предварительный этап
4 сентября
3.30 - бег на 400м, Т13, финал
ТРИАТЛОН
Анна Бычкова
29 августа
0.30 — финал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Надежда Андреева
2 сентября
3.30 - KL2, предварительный этап
4 сентября
3.30 — KL2, полуфинал и финал
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