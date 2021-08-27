На Дону подвели итоги архитектурного конкурса на разработку модульных домов культуры

В донской столице подвели итоги архитектурного конкурса, участники которого разработали проекты модульных домов культуры. ФОТО: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области завершился открытый архитектурный конкурс на разработку проектов модульных домов культуры. Он стартовал 13 мая, а итогb подвели в пятницу, 27 августа.

Цель конкурса была амбициозной – разработка проектов современных домов культуры как многофункциональных социокультурных центров, в которых каждый человек может удовлетворить свои культурные потребности и потребности в досуге. В дальнейшем проекты победителей будут реализованы в сельской местности.

Конкурс проходил в два этапа. В первом этапе было 50 заявок, во второй прошли 12 команд, из них в финале остались восемь участников, а победителями стали трое. Призовой фонд состязания составил один миллион рублей.

Подробности – в материале «Комсомольской правды».

«ВСЕГДА ПРИЯТНО, КОГДА РАБОТА ИМЕЕТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

Отметим, что конкурс организовало министерство культуры Ростовской области и партия «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой родины». А оператором состязания архитекторов выступило Законодательное собрание Ростовской области.

- Всегда приятно, когда работа имеет хороший результат. Я должен отметить работу всей команды - это и команда организаторов, и команда инициаторов конкурса, - оценил итоги архитектурного состязания депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по культуре Александр Шолохов.

По словам депутата, итоги конкурса, проекты-победители впечатляют.

- Сегодня мы имеем два результата. И оба замечательные. Мы получили проекты, разные не только по внешнему виду, но и по объему тех домов культуры, которые мы выбрали как победителей. Все проекты, безусловно, готовы к реализации. И сейчас уже наступает фаза активной деятельности по созданию и возведению этих замечательных домов культуры на территории Ростовской области. И второй результат - это то техническое задание, которое серьезнейшим образом с участием специалистов-экспертов было разработано для проведения этого конкурса. Получился универсальный документ. Техническое задание дает возможность проектировать модульные дома культуры применительно к любому климату, любой территории нашей большой страны, - прокомментировал Александр Шолохов.

БЫЛ ПРОДЕЛАН БОЛЬШОЙ ПУТЬ

В свою очередь, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике, депутат Светлана Мананкина рассказала о том, какая работа была проделана в рамках подготовки и проведения архитектурного конкурса.

- Комитет Законодательного собрания по образованию и культуре совместно с Союзом архитекторов выступал техническим оператором конкурса. Задачу разработать проекты модульных домов культуры поставил губернатор Василий Голубев. Он дал соответствующее поручение министерству культуры. А оно, как и любое другое министерство, практики организации конкурсов не имеет. Операторы, которые проводят конкурсы, за свои услуги требуют очень серьезные средства. Поэтому мы решили: а почему бы нам не научиться новой работе и не стать оператором самостоятельно?! И вот комитет Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре совместно с Союзом архитекторов весь процесс организовал, - рассказала Светлана Мананкина.

Как уже было отмечено ранее, во второй, финальный этап состязания прошли 12 участников. Однако в итоге осталось восемь, так как некоторые архитекторы по объективным обстоятельствам не смогли продолжить борьбу.

- Среди этих восьми участников жюри практически солидарно выбрало троих. Из этих троих – двое из Ростова-на-Дону, выпускники ЮФУ. Одна из команд-финалистов - архитектурное бюро из Татарстана, - сообщила Светлана Мананкина.

Итак, приз зрительских симпатий в сумме 100 тысяч рублей получила команда из Казани. За их проект в сети проголосовали больше трех тысяч дончан.

Третье место по решению жюри и 200 тысяч рублей достались ростовскому архитектурному бюро «Среда».

Второе место по решению жюри и 300 тысяч рублей – казанскому архитектурному бюро.

А первое место и приз в 500 тысяч рублей достались архитектурному бюро из Ростова-на-Дону, которое представлено единственным человеком - Романом Минаевым.

- Из бюджета Ростовской области уже выделены средства на 10 модульных ДК, и мы начали обсуждать с федеральным Министерством культуры дополнительное финансирование, так как в таких домах культуры заложен принцип социокультурного центра, и в них планируется сосредоточить под одной крышей совершенно разный функционал, что, конечно, потребует дополнительных средств, - подытожила Светлана Мананкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дону стартовал конкурс на разработку типового проекта модульного дома культуры

Эксперты рассказали, чего ждут от архитекторов (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Проект может стать импульсом для других регионов»: на Дону стартовал второй этап архитектурного конкурса по разработке модульных домов культуры

Рассказываем об итогах первого этапа (подробнее)