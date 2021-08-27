Школьной программы не хватит: как сдать ЕГЭ на 100 баллов, рассказал ростовский учитель

Рассказываем, можно ли подготовиться к ЕГЭ без репетитора. Фото: Мария ЛЕНЦ

Едва подвели итоги ЕГЭ, как сложная пора наступила у следующих выпускников. Предстоит определиться с профессией, выбрать предметы и много трудиться. Учитель русского языка и литературы ответил на главные вопросы — о выборе репетитора, ценах, самостоятельной подготовке и апелляции.

МОЖНО ЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ БЕЗ РЕПЕТИТОРА?

Анна уже много лет преподает в школе и занимается репетиторством. По мнению учителя, самостоятельно подготовиться к экзамену вполне реально. Правда, придется потратить больше времени и сил — знаний школьной программы не хватит. В заданиях ЕГЭ есть масса нюансов, которые могут повлиять на результат.

Знания школьной программы недостаточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Нужно знать, в какой форме записывать ответ. В случае с ЕГЭ по русскому языку с тестом особых сложностей не возникает, зато сочинение — отдельная история. Требования к этому заданию много раз менялись, поэтому в интернете много ложной информации. Можно просто не разобраться с критериями оценки и потерять баллы, — говорит Анна.

Проблемы могут возникнуть, если подросток плохо знаком с языковыми нормами. Речевые ошибки сложно заметить и исправить без посторонней помощи. Единственный вариант самостоятельной подготовки — писать сочинения и показывать их своему учителю из школы.

КАК ВЫБРАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ?

Отдельная головная боль — поиск хорошего репетитора. Одни только положительные отзывы не гарантируют успеха.

— Понятно, что нужно узнать результаты учеников. Человек может получить 60 баллов, но при этом хвалить учителя. В этом случае нужно разбираться — может быть, он и рассчитывал на такой результат, а, возможно, помешало волнение.

Выводы можно делать как минимум после пробного занятия. Важно, чтобы учитель не только хорошо знал предмет, но и умел доходчиво объяснять материал. Бывает, что преподавать смог научить десять человек, а конкретно вас или вашего ребенка — нет. По мнению собеседницы, в этом случае репетитор должен подстроиться под ученика, поменять методику.

Отдельная задача - найти хорошего преподавателя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит обратить внимание и на простые человеческие качества.

— Я уверена, что учитель должен нравиться как человек. Просто потому, что мы учимся эффективнее в спокойной, комфортной обстановке. Кто-то специально выбирает для ребенка строгого учителя. Но если школьник боится задать вопрос — это уже ненормально, - говорит педагог.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ НУЖНО?

Анна говорит, что время подготовки завит от уровня знаний. Если школьник хорошо учился, получал по русскому языку четверки и пятерки, он сможет подготовиться за год. Если с базовыми знаниями проблемы, записаться к репетитору нужно за два года до экзамена. Обычно ученики посещают занятия дважды в неделю — по полтора часа.

Цены на рынке образования постоянно меняются. В последнее время услуги репетитора — удовольствие не из дешевых.

— Цены взлетели. В среднем, в Ростове одно занятие стоит 700 рублей. Но я знаю, что преподаватели могут брать и две тысячи за час, — говорит Анна.

Цены на услуги репетиторов продолжают расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧЕГО ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

Из года в год Анне попадаются ученики, которые сами усложняют себе жизнь. Учитель рассказал, чего точно нельзя делать во время подготовки.

— Частый случай — ученик забывает тетрадь и постоянно пишет на листиках. Потом он эти листики не собирает и благополучно теряет. Бывает, что у школьника одна тетрадь для всех предметов. Я убеждена, что очень важно записывать основные правила с примерами в тетрадь. Можно заглядывать в нее при выполнении заданий — так информация лучше запоминается. Проверенная техника — один вариант школьник делает с тетрадью, второй — без.

Нельзя пренебрегать домашним заданием — и дело не только в закреплении материала. Анна объясняет, что это важно и с психологической точки зрения. Ученик должен уметь работать самостоятельно, без подстраховки преподавателя.

Выпускникам предстоит выбрать экзамены и много трудиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну и, конечно, нельзя пропускать занятия.

— Бывает, что ученик обещает ходить регулярно, а потом постоянно пропускает. В итоге ты понимаешь, что не можешь дать ему все знания. В этом случае я разговариваю с родителями или отказываюсь от занятий. Я все равно буду чувствовать ответственность за результат, даже если ученик, как говорится, бил баклуши.

МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ БАЛЛОВ НА АПЕЛЛЯЦИИ?

По словам Анны, один из ее учеников ходил на апелляцию. Выпускник хотел оспорить оценку за сочинение — и по мнению репетитора, основания на это были. В итоге мальчик только испытал еще больше стресса.

— Учитель в комиссии ему сразу сказала, что он ничего не добьется. Да еще и пригрозила, что у него снимут три балла, если он попытается отстоять свое мнение. Мальчик испугался и не стал ничего говорить. А потом еще и переживал, что несмотря на это, ему все-таки снизят баллы.

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