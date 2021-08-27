1 сентября в Ростове-на-Дону 2021: как пройдут линейки, программа мероприятий

Для школьников проведут линейки и "классный час". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября в Ростове-на-Дону 2021 из-за коронавируса пройдет с ограничениями. Рассказываем, как пройдут линейки и куда можно сходить после официальной части Дня знаний.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, торжественные линейки пройдут только для первоклассников. Родителей обяжут надеть средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. У других детей в День знаний пройдут классные часы — у каждого класса в своем кабинете.

1 сентября в Ростове-на-Дону стартуют два конкурса для школьников. Ростовский областной музей краеведения проводит конкурс «Меняющийся мир». Принимаются поделки, фотографии и рисунки, посвященные достижениям человечества. Идеи могут любые — никаких ограничений организаторы не ставят. 27 сентября на youtube-канале музея будет опубликован ролик, где покажут работы всех участников и подведут итоги.

Библиотечно-информационный центр Юрия Гагарина объявил конкурс «Моя малая родина». В группе акции нужно разместить пост о прочитанной книге, которая описывает ваш родной город. Сообщение нужно сопроводить фотографией и хэштегом #МояМалаяРодина2021.

Тем, кто не любит конкурсы, предлагаем сходить в кино. В этот день в ростовских кинотеатрах с 10.00 до 20.00 будет показывать мультфильмы «Босс-молокосос» и «Щенячий патруль».

Напомним, с 26 августа в области возобновили работу аттракционы в парках культуры и отдыха. До октября в Ростове продолжится купальный сезон. Устроить заплыв и позагорать можно на двух пляжах — на Зеленом острове и на улице Левобережной.

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