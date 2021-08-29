«Конфеты - в вазочку, прививочный сертификат и никаких животных!»: дневник квартиранта со стажем

Снимая квартиру или комнату, открываешь для себя мир "удивительных" соседей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иногда жизненные обстоятельства оборачиваются так, что возникает необходимость снимать жилье. Причин масса: переезд в другой город по зову сердца или работодателя, поступление и очное обучение в университете, создание семьи или просто, когда родственники допекли настолько, что оставаться с ними под одной крышей стало невыносимо.

В последнем случае арендованное жилье кажется особенно желанным и выглядит избавлением от всех неприятностей, бед и проблем. Но на самом деле это суровая необходимость, вынуждающая строго соблюдать требования квартирохозяев, терпеть выходки не всегда адекватных новых соседей и регулярно платить. А для некоторых это оборачивается вынужденной работой почти без выходных и экономией на любых мелочах, чтобы хоть как-нибудь продержаться. Реалиями квартиросьемной жизни поделился с «КП — Ростов-на-Дону» опытный квартирант, не один раз переезжавший в поисках хорошего места для жизни.

НИ ДЕТЕЙ, НИ ЖИВОТНЫХ

- Вариантов съемного жилья в социальных сетях и на специальных сайтах предлагается множество. Несмотря на это, подобрать для себя подходящее место непросто. Ведь кроме требований к общей стоимости проживания в месяц, расположению на карте города и доступным удобствам, существуют еще и требования самих хозяев. Здесь приходится столкнуться с массой ограничений. Самым частым можно назвать «Нельзя с животными!».

Никакому хозяину не понравится, если ваша кошечка издерет когтями в квартире новый диван, а собака изгрызет мебель. На втором месте — дети. Малыши ведь могут изрисовать обои, или натворить еще что-нибудь неожиданное. Найти квартиру, если вы — полная семья или молодая мама с маленьким ребенком, бывает непросто.

Кроме того, далеко не всем хозяевам нравятся жильцы из соседних республик. Причина проста — гостеприимство и многочисленные родственники, которые будут часто навещать жильца и создавать много суматохи и беспокойства для всех соседей.

Раннее утро воскресенья. Соревнования "Кто более шумно делает ремонт" объявляются открытыми! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НИКОТИН И ГОСТИ ПОД ЗАПРЕТОМ

- Бережливые хозяева опасаются также курящих жильцов, потому что от запаха табачного дыма в многократно прокуренном помещении бывает сложно избавиться. В крайнем случае просят не курить в квартире, а выходить для этого на балкон или в подъезд. А вот к выпивающим людям обычно относятся лояльнее.

Но не всякая хозяйка или хозяин разрешит своим квартиросьемщикам закатывать допоздна шумные вечеринки — особенно если она сама проживает в том же месте (такой вариант называется «проживание с хозяевами», - прим. автр.). И уж конечно, ни о каких друзьях-приятелях или «вторых половинках» для одиноких людей на такой территории обычно и речи быть не может.

Гости как таковые вообще частенько являются запрещенными для квартиросьемщиков, даже если те проживают в квартире и без хозяев. Ведь незнакомые люди, которые за это жилье не платят и ответственности не несут, могут легко сломать или украсть что-нибудь, а также помешать другим жильцам квартиры разговорами, лишним шумом.

МУЗЫКУ ТОЖЕ ЛЮБЯТ НЕ ВСЕ

- Не все относятся лояльно и к музыкантам. Если среди твоих чемоданов есть чехол с гитарой или складное фортепиано, то о таком лучше предупредить заранее, и спросить, можно ли будет заниматься музыкой в этой квартире. Некоторым хозяевам или ближайшим соседям не по нраву ежедневные репетиции. Но, к счастью, есть люди, вполне положительно относящиеся к таким видам искусства.

При заселении нескольких чужих человек в одну квартиру, которая сдается покомнатно, часто устанавливается ограничение и по половому признаку. Примерно 80% таких квартир сдаются только для девушек. Впрочем, есть квартиры, в которые хозяева наоборот пускают только парней.

Для любителей бытового экстрима находятся и квартирохозяева, которым безразличен пол их жильцов. Тогда в трехкомнатной квартире под одной крышей могут оказаться, например, вчерашний выпускник военного училища, женщина в разводе из тех «кому за тридцать» и две сестры-студентки на соседних диванах. Не всем такой вариант будет приятен и интересен. Однако некоторым, наоборот, разнополый и разновозрастной состав нравится больше, чем вариант «четыре студентки в одной квартире».

Если квартирантов несколько, то придется договариваться о графике уборки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А ПРИВИВКА ОТ КОВИДА?!

Если же ты, наконец, подобрал себе подходящий вариант, и хозяевам ты по всем параметрам тоже подходишь, то приходит время заключения договоров. Здесь есть свои подводные камни.

Удобнее всего жить у знакомых: тогда весь договор сводится к устному обсуждению всех условий и обоюдному согласию. Поселить жильца, не подписывая бумаг, могут и незнакомые люди. Тут все зависит опять-таки от доверия и взаимных симпатий.

Зачастую при въезде составляется двусторонний письменный договор, для заключения которого от жильца потребуется указать паспортные данные. Впрочем, их же в таком договоре раскроет и сам хозяин. На самом деле, договор послужит надежной опорой для любой из сторон при возникновении спорных либо конфликтных ситуаций.

Кстати, после введения недавних ковидных ограничений могут попросить предъявить тест ПЦР на отсутствие коронавируса или справку о наличии антиковидной прививки. Но это скорее исключение, чем правило.

НЕАДЕКВАТНЫЕ СОСЕДИ

Неадекватные соседи за стеной могут шуметь, мешать спать или портить подъезды. Но когда такие живут с тобой в одной квартире, проблем может стать больше в разы. На такой вариант часто приходится соглашаться одиноким людям из числа тех, у кого не хватает ежемесячного дохода, чтобы снимать квартиру полностью, «в одни руки». Ведь цены кусаются: проживание в однушке начинается от 10-12 тысяч рублей в месяц и доходит до 30-35 тысяч рублей в элитных жилых комплексах Ростова, а то и дороже. Снимать комнату выходит дешевле: там цены начинаются приблизительно от пяти тысяч за самый захудаленький угол где-нибудь на окраине города.

Проживание в одной квартире с подругой или приятелем в таком случае самое безопасное, ведь вы уже неплохо знаете интересы и личные особенности друг друга. Оно грозит разве что необходимостью договариваться о том, кто когда пользуется общими комнатами и чья очередь выносить мусор. Впрочем, договариваться нужно уметь в любом случае, даже если проживаешь со своей семьей.

ВСЕ, ЧТО «ПЛОХО ЛЕЖИТ»

А вот проживание с незнакомыми людьми для одинокого человека таит в себе немало опасностей. Например, если твои соседи по квартире могут посчитать нормой и без спросу пользоваться твоим моющим средством для посуды, мылом, туалетной бумагой и всем, что в общих комнатах «плохо лежит».

Кроме того, стоит оставить запасы еды на кухне без присмотра — и вот у тебя уже растащили пакетики с чаем, отсыпали макарон или гречки, намазали свой бутерброд твоим кетчупом. А уж про воровство готовой еды из холодильника или вареной курицы прямо из кастрюли с кипящим бульоном среди студентов ходят легенды.

Есть и другой вариант: ты можешь оказаться тихоней, а твои соседи — гуляками. Если хозяева закрывают глаза на вечеринки, то твои соседи будут созывать хоть по десять гостей и устраивать пьяные гулянки до четырех часов ночи, оглушительно хохотать в то время как ты будешь выть в подушку, а от их громкой музыки будут трястись стены.

Просьбы «потише» на празднующих молодых людей обычно не действуют. Ведь никто не захочет останавливать вечеринку ради того, чтобы чужой им человек попросту выспался. Либо наоборот: тебе может хотеться пошуметь, а твои злополучный сосед будет все время тебя обламывать. Неприятно.

ЧИСТЮЛИ ПРОТИВ ГРЯЗНУЛЬ

К другим причудам соседок-хозяек можно отнести и совсем уж придирчивые требования: например, всегда заправлять кровать в проходной комнате, «чтоб ни складочки не было, а то буду проходить мимо и глаза от такого зрелища болеть будут». Или «чтоб ни одной немытой тарелки не стояло на кухне! Поел — вымыл сразу и все убрал за собой». Встречаются даже странные: «главное не оставляй фрукты или конфеты на кухонном столе прямо в пакетах, я этого терпеть не могу. Перекладывай в вазочку, пусть лежат - но лежат красиво».

Многих раздражает чужой беспорядок и грязь, других, наоборот, бесит по требованиям кого-то другого ежеминутно наводить за собой порядок. Если никаких общих правил со стороны хозяев на этот счет не установлено, то в этом тоже важно найти со всеми своими соседями общий язык.

Бывает и так, что прожив на неудачном месте первый оплаченный месяц или даже одну неделю, ты понимаешь, что так продолжаться больше не может, и спешно ищешь себе другое жилье.

Некоторые съезжают, не дождавшись конца оплаченного срока, и даже не просят скомпенсировать им не прожитые деньги: значит, им жилось настолько ужасно, что люди рады одному тому, что сбежали.

Главное в таких случаях не отчаиваться и знать: кем бы ты ни был, даже если ты - курящая мама дошкольника и хозяйка немецкой овчарки с гитарой, где-нибудь отыщется место, подходящее именно для тебя.

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