«Взрослеет, но не перестает радовать»: в Ростове отметили день рождения белого медвежонка

Малышка Айка обожает втягивать в свои детские забавы маму Комету. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоопарке донской столицы радостное событие – у белого медвежонка – день рождения. Айке исполнилось девять месяцев. Малышка появилась на свет 27 декабря прошлого года. Для донского зоопарка это событие стало уникальным. Впервые за 32 года в зоосаде в неволе родился белый медвежонок – очаровательная девочка Айка.

Как только мама разрешила выходить ей из уютной берлоги в открытый вольер, малышка сразу стала любимицей и зоологов, и публики. Ее озорные игры в бассейне всегда вызывают восторг у ростовчан.

- Наша малышка взрослеет, но не перестает нас радовать. Она все так же весело ныряет в бассейн, обожает плавать и возиться с игрушками, - рассказали зоологи в день рождения питомицы.

Рождение Айки стало долгожданным событием для зоопарка. Фото: пресс-служба зоопарка

С каждым днем Айка становится более самостоятельной, но это не мешает ей наслаждаться любимыми занятиями. И главное из них - это игры с мамой Кометой.

Одна из таких игр попала на видео, а сотрудники зоопарка поделились роликом в социальных сетях.

На кадрах – Айка с разбега ныряет в бассейн. Судя по всему, активные игры в воде доставляют медвежонку огромную радость.

Кстати, как и во всех семьях, у Кометы и Айки возникли первые трудности.

- Комета пытается научить Айку быть более серьезной, чуточку агрессивной, но мы видим, что получается у неё это с трудом, - рассказали специалисты.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что этой весной родителями стали серые волки Альма и Буч. У них родились пять волчат.

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