«Слышали завывание по ночам»: соседи – о загадочном убийстве в центре Ростова

В этом доме жили убитая мать и ребенок. Фото: Артур Селимов

В донской столице расследуют страшное и загадочное убийство. В одной из квартир, дома в переулке Халтуринском - это аккурат в центре Ростова-на-Дону, нашли тела 33-летней женщины и ее годовалой дочери.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на теле малышки насчитали три ножевых ранения. Одно – на спине, два – на животе. При этом порядок вещей в доме нарушен не был. А помещение было заперто изнутри.

В региональном следкоме сообщили, что сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что каких-либо повреждений окон, дверей и замков в квартире не имеется. Входная дверь заперта изнутри, - сказали в Следственном комитете донского региона.

При этом пока досконально неизвестно, когда именно было совершено преступление, но то, что не в день обнаружения тел, - это факт.

ЧТО ГОВОРЯТ СОСЕДИ ОБ УБИТОЙ

Полицию вызвали соседи после того, как в подъезде появился трупный запах. То, что квартира заперта изнутри, может говорить о том, именно мать сама могла расправиться с дочуркой, а потом – и с собой. Однако, по словам источника издания, не исключено, что женщину и дочь убил человек, их знавший.

О самой погибшей даме известно немного. Она нигде не работала и была не замужем. Соседи отзываются о ней как о замкнутой и нелюдимой домоседке.

Так, одна из жительниц дома рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что за все три года видела Екатерину (имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) лишь однажды.

- И то – на собрании жильцов ТСЖ. Она показалась мне спокойной. А с ребенком ее и вовсе не видела, - поделилась своими наблюдениями с корреспондентом «КП-Ростов» ростовчанка.

Женщина увлекалась магией. Фото: страница убитой в "ВК"

ЗАГОВОР ВОДЫ НА ПОРЧУ

Несмотря на отсутствие официального трудоустройства, Екатерина все же зарабатывала на жизнь. Правда, ее источник дохода многие сочтут странным.

Екатерина считала себя магом и вела соответствующий блог в соцсетях. Ее группа называлась «ЯЖМАГ». Через этот блог женщина рекламировала свои услуги, а еще вела обучающие стримы. Последние, кстати, пользовались относительной популярностью. Его посмотрели больше 13 тысяч человек.

Так, один из стримов она посвятила таро, моделированию реальности, лунной воде, зеркалах, огне и их, якобы, силе. Рассуждала женщина в эфирах и о чистке, и о прокачке силы воли и многом другом из разряда мистики. В этом же стриме она признается, что заговаривала воду на порчу.

- Не скажу, чтобы мне понравился эффект. Скорее всего, эта была мелкая пакость, - сказала Екатерина.

В подъезде стоял трупный запах, поэтому соседи и вызвали полицию. Фото: Артур Селимов

Также она рассказывала о подкладках (по мнению любителей мистики, эти предметы способны испортить жизнь недругу, - прим. ред.) и прочих вещах, которые относятся к «черной» магии.

Кстати, о том, что погибшая весьма активно практиковала магию, рассказывает и соседка Екатерины.

По словам женщины, часто из квартиры колдуньи доносились странные и пугающие звуки.

- Слышала завывания по ночам, мантры какие-то, - поделилась наблюдениями с корреспондентом «КП-Ростов» женщина.

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