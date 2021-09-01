«Дымовые шашки в класс, чтобы сорвать уроки»: Известные ростовчане вспоминают о своем 1 сентября

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросьян жил и учился в Нахичевани и был еще тем хулиганом Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

И снова 1 сентября. Мы выяснили у известных ростовчан, что они помнят о своих школьных годах. Хотите вспомнить свои школьные годы – слушайте программу «Тема дня», посвященную Дню знаний на радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM сегодня в 17:03 или звоните в прямой эфир по телефону 333-25-22.

«ЭТО БЫЛА ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ»

- Я очень люблю свой родной Ростов и когда приезжаю на малую родину, всегда с удовольствием бываю в Нахичевани. Я там родился и вырос, — рассказал заслуженный артист РФ Георгий Мартиросьян, сыгравший в сериалах «Кадетство», «Чикатило». - «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пираты ХХ века». - Школу вспоминаю всегда с улыбкой, потому что мы много и хорошо хулиганили.

Жил я в частном секторе, на 26-й линии, и в школу ходил мимо Нахичеванского рынка. Ребята, мои одноклассники, об этом, конечно, знали, и когда нужно было сорвать урок, а это когда чаще всего бывает, когда проводятся контрольные работы какие-нибудь, то меня просили купить дустовую шашку. Такими раньше опыляли сады.

В хозяйственном магазине по пути, я такую шашку покупал - дело было наполовину сделано. Надо сказать, что когда ту штуковину поджигаешь, она дает совершенно жуткий и густой дым, да еще и с характерным запахом. И вот ее бросали в класс, дверь закрывали и держали какое-то время. Что там внутри творилось, надо было слышать! Дверь потом отпускали, а когда открывали окна, чтобы проветрить помещение, дым валил столбом. Нам доставалось потом, конечно, за такие шалости. Но это то хулиганство, без которого нам мальчишкам было просто нельзя. В то время это была часть нашей жизни.

Телеведущий Дмитрий Дибров учился в школе № 80, а позже ее выпускниками стали Кирилл Серебренников и Виктория Лопырева Фото: Борис КУДРЯВОВ

СНИМАЛИ РЕМЕНЬ

- Моя родная школа существует и сегодня, - делится автор легендарной песни «Левый берег Дона» Иван Кононов. - Это сейчас гимназия № 11 на Верхненольной улице. Но я расскажу не о самой школе, не о предметах, а о моем неизгладимом впечатлении в первом классе. Оно связано со школьной формой. Я просто балдел от нашей тогдашней школьной формы. Она была полувоенная, если можно так сказать. Брюки, гимнастерка, ремень с пряжкой и фуражка с кокардой. Я в первый класс пошел в 1960 году, а форма эта была уже на излете, ее отменят, кажется в 1962 году.

Мне всегда нравились люди в форме, я хотел им подражать и даже какое-то время серьезно размышлял о том, кем же мне стать: военным или моряком. Немногие, наверное, об этом сегодня помнят, но нарушителей дисциплины старшеклассники наказывали совершенно по-особенному. Не ставили тебя в угол, не давали подзатыльник и даже к директору за руку не отводили. Они снимали с тебя ремень.

И вот я, как и положено мальчишке, съехал как-то в школе по перилам, и тут же дежурный старшеклассник ни слова не говоря, подошел ко мне и молча снял с меня мой ремень с пряжкой. Это было такое беспомощное чувство! Как будто ты без одежды стоишь. А надо было идти в класс в таком виде. И ты должен будешь обязан рассказать учителю, что же произошло. Стыдно было, конечно, жутко. Правда, ремень мне потом вернули. Но этот случай запомнился на всю жизнь.

«ЗНАЧИТ, ВЫИГРАЛ Я?!»

- Я оканчивал школу № 80, через десять лет - Кирилл Серебренников, потом через столько же - Виктория Лопырева, - вспоминает телеведущий Дмитрий Дибров. - Всех троих вы знаете. А вот самая любимая часть школьной программы для меня - это классные часы. Начиная с 7 класса, это было наше время. Мы спорили абсолютно обо всем и откровенно. Мы учились отстаивать свою необязательно совпадающую с официальной точку зрения.

Помню, одна из маминых сотрудниц ехала в трамвае после работы и услышала разговор двух дам, вероятно, учительниц школы, в которой я учился. Одна спрашивает другую: «Ну как тебе класс?» Вторая отвечает: «Хороший класс, кроме одной овцы, которая портит все стадо». Первая с пониманием произносит: «Это Дибров?» и слышит в ответ: «Да». Ох, и влетело мне от мамы! Я уже не помню имена тех учителей. Но раз вы звоните мне и просите поделиться воспоминаниями, значит, выиграл я и те педагоги, которые воспитывали в нас независимость суждений.

ПОМОГ ФИЗРУК

- Больше всего мне вспоминается время, когда я начал заниматься спортом, - говорит бронзовый призер Олимпийских игр Борис Крамаренко. - Это был 7-й класс. Из-за непогоды я чувствовал, что мне неудобно заниматься на улице. И тогда я попросил учителя физкультуры о том, чтобы я занимался в зале. Он пообещал положить под коврик ключ. И я приходил каждое утро с прыгалкой и занимался. Сейчас это даже нереально представить, что могут быть такие отношения.

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