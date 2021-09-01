Цепь толщиной с мизинец и оружие: Что нашли в доме задержанного главы районного ГИБДД под Ростовом

Подозреваемый в превышении должностных полномочий оказался неравнодушным к золоту человеком. Фото: предоставлено источником издания в правоохранительных органах региона

В Ростовской области произошел очередной громкий скандал, в центре которого оказался начальник ГИБДД одного из районов донского региона.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, руководитель разрешил своим подчиненным не штрафовать и не составлять протоколы на нарушителей правил дорожного движения. Следствию известно, как минимум о четырех таких случаях.

Так, пьяные водители, и водители, лишенные прав, якобы могли спокойно разъезжать по городу. А, если какой из инспекторов вдруг ненароком и тормознет, то всегда можно было позвонить на мобильный главному и потребовать «угомонить своих ребят».

В доме при обыске у подозреваемого нашли шкатулку с деньгами, часы и украшения. Фото: предоставлено источником в правоохранительных органах региона

При этом собеседник издания уточнил, что пока следствие не владеет информацией о том, оказывалась ли эта услуга за вознаграждение, либо тут речь шла о кумовстве, что в маленьком городке вполне могло случаться.

- По результатам рассмотрения материалов УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников ОГИБДД ОМВД России по одному из районов области, - сообщает следком.

Под статью о превышении должностных полномочий попал как сам начальник, так и два его подчиненных.

У руководителя отдела ГИБДД уже прошли обыски. Оперативники нашли оружие, набор ножей, шкатулку с долларами и двумя часами в ней. А также – золотую цепь с массивным крестом в стиле «девяностых».

По оценке ростовского ювелира, такое изделие может стоить около полумиллиона рублей.

- По фото сложно сказать точно, - говорит специалист. – Может, и дутой быть, и полновесной. Но, как мне кажется, вес самой цепи примерно 80-100 граммов, плюс крест - еще около 35 граммов. Если, такую изготавливать на заказ, я бы взял – 3500 - 3800 рублей за грамм, если покупать в магазине - 4200-4500 рублей за грамм. Вот и считайте.

Сейчас руководитель районного отдела официально находится на больничном, его два подчиненных - отстранены от работы. Проверка проводится. Определить вину или невиновность подозреваемого может только суд.

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