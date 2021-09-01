Депрессия и жизненные трудности: эксперт рассказала, что могло толкнуть мать, подозреваемую в убийстве дочери, на страшный поступок

Следком разбирается в обстоятельствах преступления Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В донской столице расследуют шокирующее преступление, случившееся в квартире на Халтуринском . Там нашли тела убитой годовалой девочки и ее матери. По словам источника в правоохранительных органах региона, не исключается версия, что женщина вначале могла расправиться с дочерью, потом – с собой.

На теле малышки эксперты насчитали три ножевых ранения. Один удар – в спину, два - в живот. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что Екатерина (имя изменено – прим. ред.) официально нигде не работала, была не замужем, испытывала финансовые трудности и увлекалась черной магией.

Психолог Карине Арустамян прокомментировала, что могло толкнуть 32-летнюю женщину на действия, которые привели к трагедии. Также специалист объяснила, почему люди «уходят» в оккультизм.

По мнению специалиста, у женщины могла начаться послеродовая депрессия, на которую могли наложиться трудности, в том числе – финансовые.

- Когда человек начинает сильно увлекаться магией, оккультизмом, это говорит о том, что был своего рода травматичный опыт, который привел к уходу от реальности. Очень часто люди начинают верить в магию исключительно из-за того, что сложно справиться с тем , что происходит в жизни, - прокомментировала Карине Арустамян. - Также замечу, что у ростовчанки был маленький ребенок, и здесь, возможно, уже история про послеродовую депрессию. Вероятно, мать не справлялась, поддержки со стороны не было. Справиться с проблемами пробовала через увлечение оккультизмом.

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