«Не хватало только медали из Токио»: чемпион мира по легкой атлетике из Ростовской области шел к золоту Паралимпиады 18 лет

Фото: Правительство Ростовской области

Среди 11 спортсменов донской сборной на Паралимпийских Играх в стране восходящего выступает также легкоатлет Владимир Свиридов

В толкании ядра он завоевал золото и с результатом 16,67 метра стал обладателем нового мирового рекорда.

«КП - Ростов-на-Дону» решила узнать у тренера паралимпийца Ольги Исуповой секрет успеха парня, который родился с тяжелым недугом.

«БЛАГОДАРЯ ТРЕНИРОВКАМ БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИЛА»

Когда Владимир родился, врачи поставили ему диагноз ДЦП, тетрапарез. У малыша было поражение всех конечностей.

- Когда он был маленький, его болезнь очень сильно выделялась. Но благодаря тренировкам он стал более координированным, - вспоминает Ольга Николаевна. - И сейчас уже он адаптировался к условиям жизни и к спортивным задачам,

В спорт Владимира привели родители, чтобы как-то поддержать здоровье, к тому же начальные данные позволяли - мальчик рос крепеньким. До этого занимался дзюдо, а 18 лет назад пришел на легкую атлетику к нынешнему тренеру Ольге Николаевне — это было 18 лет назад. Вместе бегали спринт 100 метров, метали диск, прыгали в длину. Так и тренируются до сих пор вместе, покоряют новые спортивные вершины.

- Счастье огромное! Эту мечту давно мы не могли осуществить. В 2016 году сборная в Рио-де-Жанейро не поехала. Но в этот раз мы реализовали все, что было наработано за 18 лет, - радуется тренер. - В жизни спортсмена бывают и травмы, и другие проблемы, а самое сложное — собраться психологически. Но мы с ним все преодолели, подготовились по максимуму.

ДОЛГО ШЕЛ К МЕЧТЕ

По словам Ольги Николаевны, они долго не могли осуществить эту мечту. Владимир уже был и чемпионом мира 2019 года, и рекордсменом мира, и на Европе вторым. А на Паралимпиаде как назло толкание ядра убрали из класса, в котором выступал Владимир. Поэтому выступал еще и в прыжках в длину: стал чемпионом мира в Новой Зеландии в 2011 году и бронзовым призером в Лондоне.

- И вот, когда толкание ядра включили в олимпийскую программу, мы стали заниматься конкретно только им. Все силы направили на это, - говорит наставник. - Он уже был чемпионом и России, и Европы, и мира. Только не хватало олимпийской медали. И теперь полный комплект!

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