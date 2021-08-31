«Никто не верил в победу, все считали его неудачником»: Как слепой парень из Ростовской области вписал свое имя в историю Паралимпиады

Владимир принес Дону уже две паралимпийские медали - золото и бронзу. Фото: Минспорта Роствоской области

На Паралимпийских Играх в Токио донской регион представляют 11 спортсменов. Среди них — Владимир Сотников из Шахт, который первым принес медаль для Ростовской области: в соревнованиях по плаванию слепых на дистанции 100 метров на спине он добыл бронзу и стал победителем в смешанной эстафете на 200 метров в вольном стиле.

В «КП - Ростов-на-Дону» созвонились с тренером паралимпийца - Тинатин Рубис, которая сейчас вместе со спортсменом находится в Токио. Наставник рассказала о нелегком пути и всех преградах, которые стояли на пути к заветной мечте Владимира. Как известно спорт не терпит слабых. А для паралимпийцев ситуация сложнее вдвойне: нужно доказать самому себе, что ты можешь сделать невозможное возможным.

ВСЕ КАК У ВСЕХ

История Владимира в начале ничем не отличалась от историй сотен других мальчишек и девчонок: родители привели его в семь лет на плавание, чтобы поддерживать здоровье. Но тренер заметила в нем потенциал. Сам мальчишка со временем так проникся спортом, что стал им просто жить.

- Пришел он на плавание уже крепеньким мальчонкой, - вспоминает тренер. - По нему было видно, что есть шанс достичь чего-то большего. И как показала потом жизнь, он смог вписать свое имя в историю!

И началась его тернистая тропа к звездам.

Тинатин Дмитриевна говорит, что Володя попал в сборную за полгода до утверждения списков на Паралимпийские игры, и это очень короткий срок. Только в июне он поехал получать классификацию. Казалось, все сложилось, и фортуна, наконец-то, улыбнулась спортсмену.

«МОЛОДОЙ И БЕСБЕРСПЕКТИВНЫЙ»

Однако Сотникова до последнего не хотели брать в национальную сборную на Паралимпиаду, так как в мировом рейтинге он был только шестым. Говорили, что слишком уж молодой да и наверное бесперспективный.

- Но нашлись понимающие люди, которые дали нам шанс. И он оправдал по максимуму все надежды. Мы очень счастливы! Теперь есть к чему стремиться дальше, - со слезами радости в голосе продолжает рассказывать Тинатин Дмитриевна.

В таком подвешенном положении спортсмен и тренер были до последнего, пока руководители решали судьбу спортсмена. Другой взял бы и ослабил хватку, но Сотников, наоборот, утроил усилия — полгода бешеного труда со сборов на другие сборы. Последние полтора месяца Владимир вместе с тренером готовились на базе спортшколы олимпийского резерва № 22. Последние две недели перед вылетом пловец тренировался на озере Круглое.

А теперь, несмотря на все предположения критиков, он — бронзовый призер Паралимпиады в стометровке на спине — проплыл за 59,86 секунды. И это первая медаль в копилку нашего региона. А сегодня, 31 августа, стал победителем, преодолев 200 метров в финале смешанной эстафеты в вольном стиле.

- Болели всем городом, держали кулачки. Если в сборной к нему только присматривались, а мы всеми Шахтами верили! - радуется Тинатин Дмитриевна. - А Вова доказал самому себе, что может невозможное!

Напомним, Паралимпийские Игры в Токио стартовали 24 августа. Ростовскую область представляют 11 атлетов.

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