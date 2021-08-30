Побил личный рекорд: Донского атлета на Паралимпиаде от бронзы отделили полметра

Алексей Чуркин (в центре) подошел к Паралимпиаде на пике соревновательной формы. Фото: Минспорта Ростовской области

Донская команда паралимпийцев в составе национальной сборной продолжает борьбу за медали в Токио. В четвертый день Паралимпиады в метании булавы за золото боролся спортсмен из Новочеркасска Алексей Чуркин. Атлет занял четвертое место. От бронзы его отделили какие-то жалкие полметра.

«НА ПИКЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ»

В «КП - Ростов-на-Дону» созвонились со вторым тренером легкоатлета Людмилой Бабак и узнали причины проигрыша.

По словам тренера, Алексей подошел к старту на пике своей соревновательной формы. Кстати, до Паралимпиады, в этом году, он установил свой личный рекорд в метании булавы на Чемпионате России - 32 метра. Сейчас же, на Паралимпийских играх, он метнул снаряд на 34 метра. Таким образом, он побил свой личный рекорд и установил новый, однако соперники оказались сильнее. В итоге парень из Новочеркасска занял четвертое место, однако от третьего его отделяли лишь полметра.

«НЕ ХВАТИЛО ПРАКТИКИ»

- Обусловлено это отсутствием соревновательной практики такого уровня, - с сожалением говорит Людмила Леонидовна. - И этот год по ковидным меркам был закрыт для соревнований. Очень мало было выездных соревнований.

Но основное сражение еще впереди. 31 августа Алексей поборется за первое место в толкании ядра. Надо сказать, что в отличии от булавы, ядро у донского спортсмена является основным снарядом.

А нам остается пожелать только удачи донскому паралимпийцу. И вместе со вторым тренером ожидать медали в толкании ядра!

Напомним, первую медаль в копилку донских спортсменов принес Владимир Сотников из Шахт: получил бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию слепых на дистанции 100 метров на спине.

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