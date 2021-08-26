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Спорт26 августа 2021 19:00

Донской пловец завоевал первую "донскую" медаль на Паралимпиаде

Спортсмен завоевал бронзу
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Донской паралимпиец завоевал первую медаль

Донской паралимпиец завоевал первую медаль

Фото: Соцсети

Донской спортсмен завоевал первую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Владимир Сотников из Шахт получил бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию (спорт для слепых) на дистанции 100 метров на спине. Его время составило 59,86 секунды. Эта первая "донская" медаль на текущих Паралимпийских играх.

Первое место в этом соревновании занял спортсмен из Белоруссии Игорь Боки, а на второй строчке оказался уроженец Канады Николас Турбайд.

Спортивная карьера Владимира началась в 2010 году. В этот раз он впервые попал в Паралимпийскую сборную.

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